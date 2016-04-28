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ВАЗЕЛІН БОРНИЙ (VASELINE BORON) (348347) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
ВАЗЕЛІН БОРНИЙ (VASELINE BORON)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
41 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/15108 від 28.04.2016

ВАЗЕЛІН БОРНИЙ інструкція із застосування

Склад

Вазелін, кислота борна.

Спосіб застосування

Невелику кількість вазеліну борного нанести на необхідну ділянку шкіри та легко втерти. Застосовувати за необхідністю.

Умови зберігання

При температурі не вище 25 °С.

Термін придатності

36 місяців.

Упаковка

41 г.

ДСТУ 4765:2007