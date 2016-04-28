ВАЗЕЛІН БОРНИЙ (VASELINE BORON) (348347) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Червона зірка
Вага
41 г
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/15108 від 28.04.2016
ВАЗЕЛІН БОРНИЙ інструкція із застосування
Склад
Вазелін, кислота борна.
Спосіб застосування
Невелику кількість вазеліну борного нанести на необхідну ділянку шкіри та легко втерти. Застосовувати за необхідністю.
Умови зберігання
При температурі не вище 25 °С.
Термін придатності
36 місяців.
Упаковка
41 г.
ДСТУ 4765:2007