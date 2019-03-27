Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБорна кислота плюс (Bboracic acid plus) Борна кислота плюс (Bboracic acid plus) (348022) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 21,60 грн Без рецепта 1 шт від 21,60 грн 1 шт від 22,00 грн 1 шт від 14,30 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 185 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ключі Здоров'я Форма випуску Порошок Вага 10 г Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я