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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБорна кислота плюс (Bboracic acid plus)

Борна кислота плюс (Bboracic acid plus) (348022) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Борна кислота плюс (Bboracic acid plus)
Ціна в місті Київ
від 21,60 грн
Без рецепта
1 шт від 21,60 грн 1 шт від 22,00 грн 1 шт від 14,30 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Вага
10 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я