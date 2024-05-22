Валео-Дорм таблетки містять мелатонін (це агоніст МТ 1 - та МТ 2 -рецепторів), що сприяє поліпшенню сну.

Мелатонін — природний гормон людини, що виробляється шишкоподібною залозою головного мозку (епіфізом), сітківкою очей та деякими іншими тканинами здорової людини. Синтез та секреція мелатоніну посилюються під час темряви і зменшуються під впливом світла. Близько 80% мелатоніну синтезується вночі. Секреція мелатоніну починається незабаром після заходу сонця, досягає піку в середині ночі (між 2 та 4 год) і поступово зменшується в другій половині ночі. Мелатонін реалізує ефекти через специфічні мелатонінові рецептори 1-го та 2-го типу (відповідно МТ 1 та МТ 2 ).

Мелатонін регулює циркадні ритми (ритм сон/пробудження, активність/відпочинок), впливає на регуляцію температури тіла, пульсу, функції печінки, нирок, а також деякі ендокринні ритми. Додаткове вживання мелатоніну сприяє збільшенню тривалості сну, покращенню його якості, зменшенню часу, потрібного людині для засинання, та балансуванню (перезавантаженню) циркадних ритмів сон/пробудження та інших, у тому числі у зв’язку зі зміною часових поясів. Мелатонін впливає на регуляцію витрат енергії, зміну маси тіла та функціонування імунної системи. Дослідження продемонстрували зв’язок концентрації мелатоніну із зниженням настрою людини, сезонною зимовою депресією та тривожністю.

Серед іншого, мелатонін впливає на регуляцію витрат енергії та зміну маси тіла, відома його взаємодія із МТ 2 -рецепторами жирової тканини та здатність протидіяти збільшенню маси тіла, що пов’язане з віком людини; мелатонін має прямий імуномоделювальний ефект і стимулює продукцію деяких імуноактивних сполук (цитокінів та інтерлейкінів) організму людини; мелатонін проявляє антиоксидантні властивості та здатен активно поглинати вільні радикали. Мелатонін всмоктується у шлунково-кишковому тракті не повністю (за різними даними, не більше ніж 37%), тому ізомальт, що міститься у таблетках, спеціально підібраний для кращого вивільнення мелатоніну.

Ефект від вживання мелатоніну можна відчути вже при вживанні 1 мг перед сном. Також корисний ефект спостерігається, якщо використовувати мінімальну дозу мелатоніну (0,5 мг) перед сном у перший день подорожі та наступні кілька днів після прибуття в пункт призначення.

Валео-Дорм Дуо капсули створені для полегшення засинання та зменшення проявів нервозності, тривожності, дратівливості, які призводять до розладів сну та безсоння!

Валео-Дорм Дуо — комбінація двох компонентів у різних блістерах Relax (Релакс) та Sleep (Сон). Комплекс рослинних екстрактів, що містять фітофлавоноїд кризин (модулятор ГАМК-рецепторів) у капсулі Релакс сприяє зменшенню тривоги. Мелатонін у капсулі Сон сприяє відновленню циркадних ритмів та ефективному, здоровому сну.

Валео-Дорм Дуо складається з двох компонентів: капсули Релакс — комбінація з рослинних екстрактів: Passiflora incarnata, Melissa officinalis, Valeriana officinalis та Humulus lupulus, які використовуються для покращання стану при симптомах розумового напруження, тривоги, нервозності та підготовки до сну; капсули Сон, у складі яких є мелатонін, сприяють покращанню якості сну та перезавантаженню циркадного ритму.

Пасифлора (Passiflora incarnata) містить алкалоїди, а також флавоноїди кризин, орієнтин, гомоорієнтин, вітексин та інші сполуки рослинного походження, з якими пов’язують заспокійливу дію рослини та здатність впливати на фази сну. Саме флавоноїд кризин забезпечує дозозалежну модуляцію ГАМК-рецепторів та швидке зниження тривоги. Дослідження флавоноїдів пасифлори продемонстрували здатність впливати на рецептори головного мозку, пом’якшувати симптоми психічного стресу, такі як нервозність, тривожність чи дратівливість, а також легкі розлади сну.

Меліса (Melissa officinalis) містить різноманітні поліфенольні сполуки, похідні гідроксикоричної кислоти, таніни, флавоноїди та інші речовини з нейропротекторною та ноотропною дією. Нейропротекторна дія пов’язується з антиоксидантною дією поліфенольних сполук, зменшенням активності ферменту ацетилхолінестерази, впливом на моноаміни головного мозку. Протитривожні властивості пов’язують із впливом на обмін ГАМК, зниженням рівня кортизолу, ноотропну — з холінергічним впливом на головний мозок. Меліса добре досліджена та використовується як окремий засіб зменшення вираженості психічного стресу, особливо у випадках легких розладів сну.

Валеріана (Valeriana officinalis) містить комплекс органічних сполук, серед яких алкалоїди, флавоноїди, амінокислоти, борнеол, ізовалеріанова, вільна валеріанова, інші органічні кислоти та ефірні олії. Валеріану вивчили та використовують для полегшення легких проявів психічного стресу та для прискорення засинання. Дію валеріани пов’язують із її комплексним впливом на обмін ГАМК та моноамінів у головному мозку.

Хміль (Humulus lupulus) містить багато сполук, у тому числі терпени та гіркі кислоти, флавоноїдні глікозиди та катехіни, які обумовлюють здатність хмелю впливати на рецептори серотоніну, ГАМК і мелатоніну та демонструвати заспокійливу дію, здатність знижувати нічну активність у циклі сон/неспання циркадного ритму та для сприяння засинанню. Хміль досліджений та використовується як окремий заспокійливий засіб, так і в комбінації з валеріаною та/або пасифлорою.

Мелатонін — природний гормон людини, що виробляється шишкоподібною залозою головного мозку (епіфізом), сітківкою очей та деякими іншими тканинами здорової людини. Синтез та секреція мелатоніну посилюється під час темряви і зменшується під впливом світла. Близько 80% мелатоніну синтезується вночі. Секреція мелатоніну починається незабаром після заходу сонця, сягає піку в середині ночі (між 2 та 4 год) і поступово зменшується в другій половині ночі. Мелатонін реалізує ефекти через специфічні мелатонінові рецептори 1-го та 2-го типу (відповідно МТ 1 та МТ 2 ).

Мелатонін регулює циркадні ритми (ритм сон/пробудження, активність/відпочинок), впливає на регуляцію температури тіла, пульсу, функції печінки, нирок, а також деякі ендокринні ритми. Додаткове вживання мелатоніну сприяє збільшенню тривалості сну, покращанню його якості, зменшенню часу, потрібного людині для засинання, та балансуванню (перезавантаженню) циркадних ритмів сон/пробудження та інших, у тому числі у зв’язку зі зміною часових поясів. Мелатонін впливає на регуляцію витрати енергії, зміну маси тіла та функціонування імунної системи. Дослідження продемонстрували зв’язок концентрації мелатоніну із зниженням настрою людини, сезонною зимовою депресією та тривожністю.

Валео-Дорм Дуо завдяки компонентам капсули Релакс сприяє підготовці до нічного відпочинку, а за допомогою капсули Сон сприяє зменшенню часу, який потрібен при засинанні. Крім того, Валео-Дорм Дуо сприяє полегшенню наслідків синдрому зміни часових поясів.