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Гліцин Форте (Glycine Forte) (347865) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гліцин Форте (Glycine Forte)
Ціна в місті Київ
від 57,99 грн
Без рецепта
40 шт, 300 мг від 57,99 грн 40 шт, 300 мг від 144,50 грн 40 шт Немає в наявності
В наявності в 221 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
300 мг
Кількість штук в упаковці
40 шт.
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку