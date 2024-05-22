Гріндоліс® — європейський оригінальний комплекс флавоноїдів на основі екстракту грінделії з протизапальними та антиастматичними властивостями, що сприяє нормалізації в’язкості секрету, зменшенню першіння і болю в горлі та заспокоєнню сухого кашлю при гострих респіраторних захворюваннях, грипі та застуді.

Грінделія (Grindelia robusta) містить флавоноїди (метилові та диметилові ефіри кверцетину і кемпферолу); грінделієву, епоксигрінделієву, ацетоксигрінделієву кислоти та інші органічні смоли; сапоніни — сапогенін Д, байогенін та інші; а також ефірні олії. Дію цих сполук пов’язують зі здатністю грінделії сприяти відхаркуванню мокротиння, зменшенню спазму, пригніченню росту та розвитку деяких штамів бактерій та грибів.

У європейському формулярі лікарських рослин ESCOP грінделія представлена як антиастматичний та бронхолітичний засіб.

Дослідження екстракту продемонстрували здатність сприяти зменшенню запалення через зниження рівня медіаторів запалення та активності деяких ферментів. Зниження секреції простагландинів (інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та простагландину Е 2 ) було дозозалежним і доведеним у європейських дослідженнях. Перелічені властивості обумовили додавання грінделії при запаленні верхніх дихальних шляхів, простудних захворюваннях, БА, бронхіті та стійкому кашлі. Вплив ефірів кверцитину в екстракті грінделії на медіатори запалення — простагландини допомагає зменшити вираженість болю в горлі, набряк та гіперемію слизової оболонки носоглотки.

Ацерола (Malpighia punicifolia) завдяки значному вмісту вітаміну С, наявності β-каротину та мінеральних солей демонструє потужні антиоксидантні властивості, крім того, є докази здатності ацероли пригнічувати розмноження деяких мікроорганізмів.

Прополіс містить комплекс біологічно активних речовин — більше 50 речовин. Їх можна поділити на 3 основні групи: рослинні смоли (38–60%), бальзами (3–30%), віск (7,8–36%, у середньому 22%). До складу прополісу входять флаваноїди і фенокислоти, які визначають біологічні властивості прополісу. Ферулова, кавова, бензойна й інші кислоти є біологічно активними речовинами прополісу. Ці кислоти мають антибактеріальні властивості. Наприклад, ферулова кислота стримує ріст грампозитивних і грамнегативних бактерій, сприяє загоєнню різноманітних ран та виразок, також виявляє жовчогінні, сечогінні, капіляроукріплювальні й протизапальні властивості. Також наявні в прополісі мінерали: калій, натрій, кальцій, фосфор, залізо, магній, хлор, алюміній, сірка, ванадій, цинк, марганець, мідь, ртуть, кремній, селен, цирконій, сурма, фтор, кобальт та інші. Їх співвідношення в прополісі чинить позитивний вплив на організм людини, оскільки активізує дію головних біологічних центрів організму, забезпечуючи їх ритмічне функціонування. Наприклад, марганець, цинк, мідь впливають на процеси росту, розвитку та розмноження. Вони регулюють обмін речовин в організмі, позитивно впливають на функціонування статевих залоз. Цинк подовжує тривалість дії інсуліну (гормону підшлункової залози), позитивно впливає на зір. Ці речовини разом з кобальтом виконують важливі функції в процесі кровотворення. Прополіс багатий на вітаміни: В 1 , В 2 , В 6 , А, Е, нікотинову, пантотенову кислоти та інші.

М’ята перцева (Mentha piperita) містить ментол, метиловий ефір, а також похідні монотерпенів, завдяки чому додавання ефірної олії перцевої м’яти сприяє серед іншого противірусній, протибактеріальній, протигрибковій дії, а також протинабряковому ефекту та зменшенню формування біологічних плівок на слизовій оболонці ротової порожнині і поверхні зубів.

Евкаліпт (Eucalyptus globulus) містить еукаліптол, монотерпени та інші біологічно активні речовини, які мають антисептичні, антибактеріальні, антиоксидантні, анальгезивні та протизапальні властивості, завдяки цьому ефірні олії евкаліпту використовують при запаленні верхніх дихальних шляхів, простудних захворюваннях, закладеності та набряку слизової оболонки пазух носа.