ретельно вимити руки з милом і водою. Перед застосуванням краплі слід нагріти до температури тіла, потримавши флакончик у руках. Перевернути флакон кінчиком крапельниці вниз або зробити так, щоб засіб потрапив у крапельницю. Слід нахилитися або лягти на бік так, щоб вухо, яке закапується, було вгорі. М’яко потягнути вухо назад і вгору, щоб відкрити слуховий прохід. Закапати потрібну кількість крапель у вухо. Акуратно натиснути на козелець, щоб краплі потрапили у слуховий прохід. Тримати голову нахиленою чи залишатися в положенні на боці протягом декількох хвилин. Після, за необхідності, очистити вушну раковину. Після використання відразу закрити флакон кришкою і вимити руки.

Для видалення вушних пробок: кількість р-ну залежить від розмірів слухового каналу, від 2 до 4 крапель у кожен слуховий канал 2–3 рази на добу протягом 3–4 днів.

Для запобігання накопичення надлишку вушної сірки у зовнішньому слуховому проході та для регулярної гігієни вух при підвищеному її утворенні: по 2–4 краплі в кожен слуховий канал двічі на місяць. Повторне застосування можливе після консультації з лікарем.

Засіб призначений тільки для зовнішнього використання. Уникати контакту з очима. Дітям віком від 3 років рекомендовано використовувати під наглядом дорослих. Перед використанням рекомендована консультація лікаря. Перекис водню, що входить до складу засобу, вступаючи в реакцію зі шкірою слухового проходу і/або вушною сіркою, може викликати шипіння у вусі.