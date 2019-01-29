ДЕВАКСІЛ ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ОТОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ (DEVAXIL) (345825) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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ДЕВАКСІЛ ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ОТОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
Профілактично-гігієнічний отологічний засіб Деваксіл — це комбінація компонентів, що можуть застосовуватися для розчинення та видалення вушних сірчаних пробок і запобігання їх формування внаслідок накопичення вушної сірки, регулярної гігієни вух при підвищеному утворенні сірки, особливо при відчутті закладеності вушного каналу, скаргах на свербіж, почервоніння та інші неприємні відчуття у зовнішньому слуховому каналі. Комбінація гліцерину з гідрогенізованою рициновою олією сприяє пом’якшенню та відновленню природного рівня зволоженості шкіри зовнішнього вушного каналу. Перекис водню сприяє розчиненню сірчаної пробки та полегшує її подальше видалення з вушного каналу. Перекис водню у складі р-ну при контакті з вушною сіркою, ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вступає в реакцію, в результаті якої вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню поверхні, розчиненню та інактивації органічних речовин (у тому числі вушної сірки). Натрію саліцилат має протизапальні, підсушуючі, антисептичні, кератолітичні та кератопластичні властивості. Сприяє зменшенню вираженості неприємних відчуттів у зовнішньому слуховому каналі. Борна кислота затримує ріст і розвиток бактерій завдяки антисептичним та антимікробним властивостям, запобігає наслідкам надмірного вироблення шкірного сала та утворенню надлишку сірки.
Профілактично-гігієнічний отологічний засіб Деваксіл може застосовуватися для розчинення та видалення вушних сірчаних пробок і запобігання їхньому формуванню внаслідок накопичення вушної сірки, регулярної гігієни вух при підвищеному утворенні сірки (особливо при користуванні слуховими апаратами, телефонними гарнітурами та головними телефонами, які закріплюються в зовнішньому слуховому проході, після перебування у запилених місцях або зонах підвищеної вологості, занять водними видами спорту та відпочинку), особливо при відчутті закладеності вушного каналу, скаргах на свербіж, почервоніння та інші неприємні відчуття у зовнішньому слуховому каналі.
Рекомендації по використанню
ретельно вимити руки з милом і водою. Перед застосуванням краплі слід нагріти до температури тіла, потримавши флакончик у руках. Перевернути флакон кінчиком крапельниці вниз або зробити так, щоб засіб потрапив у крапельницю. Слід нахилитися або лягти на бік так, щоб вухо, яке закапується, було вгорі. М’яко потягнути вухо назад і вгору, щоб відкрити слуховий прохід. Закапати потрібну кількість крапель у вухо. Акуратно натиснути на козелець, щоб краплі потрапили у слуховий прохід. Тримати голову нахиленою чи залишатися в положенні на боці протягом декількох хвилин. Після, за необхідності, очистити вушну раковину. Після використання відразу закрити флакон кришкою і вимити руки.
Для видалення вушних пробок: кількість р-ну залежить від розмірів слухового каналу, від 2 до 4 крапель у кожен слуховий канал 2–3 рази на добу протягом 3–4 днів.
Для запобігання накопичення надлишку вушної сірки у зовнішньому слуховому проході та для регулярної гігієни вух при підвищеному її утворенні: по 2–4 краплі в кожен слуховий канал двічі на місяць. Повторне застосування можливе після консультації з лікарем.
Засіб призначений тільки для зовнішнього використання. Уникати контакту з очима. Дітям віком від 3 років рекомендовано використовувати під наглядом дорослих. Перед використанням рекомендована консультація лікаря. Перекис водню, що входить до складу засобу, вступаючи в реакцію зі шкірою слухового проходу і/або вушною сіркою, може викликати шипіння у вусі.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента, дитячий вік до 3 років, гнійний отит, перфорація барабанної перетинки, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °С.