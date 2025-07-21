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Косметичні засоби для здоров'я
Крем Профілактика пролежнів (Cream Bedsores prevention)
Ціни в
Київ
від
144,00
грн
В 7 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
602-123-20-1/44455 від 26.10.2018
Ціни в
Київ
від
144,00
грн
В 7 аптеках
Знайти в аптеках
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