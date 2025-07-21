Косметичні засоби для здоров'я

Крем Профілактика пролежнів (Cream Bedsores prevention)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Ціни в Київ
від 144,00 грн
В 7 аптеках
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Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/44455 від 26.10.2018