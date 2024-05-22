Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкипункцій голкиГолка Куликовського (Kulikovskiy's needle) Голка Куликовського (Kulikovskiy's needle) (345696) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,80 грн Без рецепта 1 шт від 84,80 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску G15 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби пункцій голки