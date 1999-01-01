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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Голки
пункцій голки
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ГОЛКА ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО
G15 №1
Каммед
від
64,50
грн
в 12 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
2,0 №1
Каммед
від
93,65
грн
в 8 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
№1
Каммед
від
98,51
грн
в 2 аптеках
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Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
14g x 100 мм №1
M.D.L.
від
630,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
16g x 150 мм №1
M.D.L.
Немає в наявності
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ГОЛКА ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ BD VACUTAINER® FLASHBACK СТЕРИЛЬНА
21 g 1 зелена №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
14G x 100 мм
16G x 150 мм
2,0
21 G 1
G15
Виробник
Becton Dickinson
M.D.L.
Каммед
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