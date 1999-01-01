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Голки

пункцій голки

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Голки
пункцій голки
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ГОЛКА ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО
ГОЛКА ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО
G15 №1
Каммед
від 64,50 грн
в 12 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
2,0 №1
Каммед
від 93,65 грн
в 8 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
ГОЛКА ДЛЯ ПУНКЦІЇ ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ (ТИПУ КУЛІКОВСЬКОГО)
№1
Каммед
від 98,51 грн
в 2 аптеках
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Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
14g x 100 мм №1
M.D.L.
від 630,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
Гільйотинна голка для біопсії м’яких тканин сумісна з автоматичними біопсійними системами PALIUM та MAGNUM BARD
16g x 150 мм №1
M.D.L.
Немає в наявності
ГОЛКА ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ BD VACUTAINER® FLASHBACK СТЕРИЛЬНА
ГОЛКА ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ BD VACUTAINER® FLASHBACK СТЕРИЛЬНА
21 g 1 зелена №1
Долфі-Україна
Немає в наявності
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