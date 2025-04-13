Фармакодинаміка.

Роватінекс сприяє дезінтеграції та виведенню ниркових каменів та каменів сечовивідних шляхів. Борнеол і терпени повністю змінюються в людському організмі, після чого виводяться у вигляді глюкуронідів нирками. В результаті цього підвищується розчинність кальцієвих солей, які є основними компонентами каменів нирок і сечовивідного тракту. В експериментальних умовах було встановлено, що Роватінекс також запобігає формуванню каменів.

Ліки мають спазмолітичний ефект, стимулюють проходження каменів по сечовивідних шляхах, знижують інтенсивність болю при сечовідних і ниркових коліках, нормалізують нирковий кровообіг, за рахунок чого відбувається поліпшення функцій нирок, підвищується діурез.

Роватінекс чинить виражену протизапальну та протимікробну (відносно багатьох грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів) дії, збільшує вміст в сечі колоїдів і глюкуронової кислоти.

Фармакокінетика.

Окремі компоненти препарату добре всмоктуються та метаболізуються в печінці (реакція глюкуронідації) та виводяться з жовчю та сечею.