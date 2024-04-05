Фармакодинаміка.

Точний механізм дії препарату АВОДЕЛЬ невідомий. У рекомендованих дозах левоноргестрел впливає на овуляцію і запліднення, якщо статевий акт має місце у передовуляторну фазу менструального циклу, тобто у момент найбільшої імовірності запліднення. При імплантації, що почалася, препарат не ефективний.

Ефективність: згідно з результатом раніше проведеного клінічного дослідження, 750 мкг левоноргестрелу (у вигляді двох доз 750 мкг, прийнятих з інтервалом у 12 годин) запобігає вагітності у 85% випадків. Чим більше часу пройшло між статевим актом і прийомом препарату, тим нижча його ефективність (95% протягом перших 24 годин, 85% − у період від 24 до 48 годин, і 58% − у період від 48 до 72 годин).

Згідно з результатами раніше проведеного клінічного дослідження, 2 таблетки левоноргестрелу 750 мкг, прийняті одночасно (протягом 72 годин після незахищеного статевого акту), запобігають вагітності у 84% випадків. Відмінностей у частоті вагітності у жінок, які приймали препарат на третій або четвертий день після незахищеного статевого акту, немає (p> 0,2).

Є обмежені дані, що вимагають подальшого підтвердження про вплив надлишкової маси тіла/високого індексу маси тіла (ІМТ) на контрацептивну ефективність. У трьох дослідженнях Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) спостерігалася відсутність тенденції до зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (Таблиця 1), у той час як удвох інших дослідженнях спостерігалося зниження ефективності зі збільшенням маси тіла/ІМТ (Таблиця 2). Обидва мета-аналізи проведено з виключенням випадків прийому препарату пізніше 72 годин після незахищеного статевого акту (застосування не за призначенням) і жінок, які мали незахищені статеві акти після прийому препарату.

Таблиця 1

ІМТ (кг/м2) Жінки з низькою масою тіла

0−18,5 Жінки з нормальною масою тіла

18,5−25 Жінки з надмірною масою тіла

25−30 Жінки з ожирінням

≥ 30



Загальна кількість 600 3952 1051 256 Кількість вагітностей 11 3952 6 3 Частота вагітностей 1,83% 0,99% 0,57% 1,17% Довірчий інтервал 0,92–3,26 0,70–1,35 0,21–1,24 0,24–3,39

Таблиця 2

ІМТ (кг/м2) Жінки з низькою масою тіла

0−18,5 Жінки з нормальною масою тіла

18,5−25 Жінки з надмірною масою тіла

25−30 Жінки з ожирінням

≥ 30



Загальна кількість 64 933 339 212 Кількість вагітностей 1 9 8 11 Частота вагітностей 1,56% 0,96% 2,36% 5,19% Довірчий інтервал 0,04–8,40 0,44–1,82 1,02–4,60 2,62–9,09

Рекомендовані дози левоноргестрелу істотно не впливають на фактори згортання крові, обмін жирів і вуглеводів.

Фармакокінетика.

При пероральному прийомі левоноргестрел швидко і майже повністю всмоктується.

За даними дослідження 16 пацієнток, через 2 години після однократного прийому левоноргестрелу 1,5 мг С max дорівнює 18,5 нг/мл.

Після досягнення максимальної концентрації рівень левоноргестрелу у крові знижується, середній період напіввиведення — приблизно 26 годин.

Виводиться у формі метаболітів із сечею і каловими масами у рівних співвідношеннях. Біотрансформація левоноргестрелу здійснюється метаболічним шляхом, характерним для стероїдів. У печінці левоноргестрел гідроксилюється та у вигляді глюкуронідних кон’югатів виводиться з організму. Фармакологічно активні метаболіти левоноргестрелу невідомі.

Левоноргестрел вступає у зв’язок з альбуміном сироватки крові і глобуліном, що зв’язує статеві гормони (ГЗСГ). 1,5% загальної кількості у плазмі крові знаходиться у формі вільного стероїда, 65% специфічно зв’язані з ГЗСГ.

Абсолютна біодоступність становить 100% від прийнятої дози.

0,1% прийнятої дози препарату потрапляє в організм немовляти разом з грудним молоком.