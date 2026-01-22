Львів
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Максіопрост (Maxioprost)
Ціни в
Львів
від
543,90
грн
В 120 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Озимук Фарм
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Форма випуску
Супозиторії
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Реєстрація
602-123-20-1/3386 від 19.02.2019
