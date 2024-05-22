Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обмінуЕйбіен-омега 3 (ABN-omega 3) Ейбіен-омега 3 (ABN-omega 3) (343563) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник VitaQuest International LLC Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну