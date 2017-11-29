Гель наносять тільки на неушкоджену шкіру. Препарат не наносять на відкриті рани, інфіковані ділянки шкіри при наявності гнійних процесів, слизові оболонки, очі та на ділянки навколо очей, на виразки та пухирі. При наявності у хворого геморагічних симптомів слід ретельно зважити можливість застосування препарату Діофлан®. Препарат не слід призначати при кровотечах. У разі розладів згортання крові гель не рекомендується наносити на великі ділянки шкіри. У випадку лікування флебіту цей лікарський засіб не слід втирати у шкіру.

Лікарський засіб містить допоміжні речовини метилпарабен (метилпарагідроксибензоат) (Е 218) та пропілпарабен (пропілпарагідроксибензоат) (Е 216), які можуть спричинити алергічні реакції (можливо уповільнені).