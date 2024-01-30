Попередження

При наявності будь-яких станів або факторів ризику, зазначених нижче, слід обговорити з жінкою доцільність застосування препарату Дезофемін 30.

У разі загострення або при перших проявах будь-яких із цих станів або факторів ризику жінкам рекомендується звернутися до лікаря та визначити необхідність припинення застосування Дезофемін 30.

Порушення кровообігу.

Ризик розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ).

Застосування будь-якого КГК підвищує ризик розвитку венозної тромбоемболії (ВТЕ) у жінок, які їх застосовують, порівняно з тими, які їх не застосовують. Препарати, що містять левоноргестрел, норгестимат або норетистерон, асоціюються з найнижчим ризиком розвитку ВТЕ. Інші препарати, такі як Дезофемін 30, можуть підвищувати ризик в 2 рази. Рішення про застосування будь-якого контрацептиву, який не є препаратом з мінімальним ризиком розвитку ВТЕ, можна приймати тільки після обговорення з жінкою. Їй слід розповісти про ризики розвитку ВТЕ при застосуванні Дезофемін 30, про те, як її індивідуальні чинники ризику вплинуть на цей ризик, а також про те, що ризик розвитку ВТЕ є максимальним упродовж першого року застосування препарату. Також ризик підвищується при відновленні застосування КГК, якщо перерва склала 4 тижні або більше.

Приблизно у 2 жінок з 10000, які не застосовують КГК і не є вагітними, ВТЕ виникає протягом одного року. Однак для кожної окремої жінки ризик може бути значно вищим, залежно від наявних у неї факторів ризику (див. нижче).

Встановлено1, що з 10 000 жінок, які застосовують КГК, що містить дезогестрел, у 9-12 жінок через 1 рік розвивається ВТЕ; для порівняння: при застосуванні КГК, що містять левоноргестрел, ВТЕ виникає у 62 з 10 000 жінок.

В обох випадках кількість випадків ВТЕ на рік менша, ніж очікувана кількість при вагітності та у післяпологовий період.

ВТЕ може бути летальним в 1-2 % випадків.

1 Частота встановлена за даними епідеміологічного дослідження, з урахуванням відносних ризиків застосування різних препаратів у порівнянні з КГК, що містять левоноргестрел.

2 Середній діапазон від 5 до 7 випадків на 10 000 жінок на рік встановлений за відносним ризиком при застосуванні КГК, що містять левоноргестрел, в порівнянні з незастосуванням препарату – від 2,3 до 3,6 випадка на 10 000 жінок на рік.

Частота розвитку ВТЕ на 10 000 жінок за один рік

жінки, які не застосовують КГК (2 випадки) КГК, що містять левоноргестрел (5–7 випадків) КГК, що містять дезогестрел (9–12 випадків)

Дуже рідко повідомлялося про тромбоз, який виникав в інших кровоносних судинах, наприклад печінкових, мезентеріальних, ниркових, мозкових або ретинальних венах і артеріях, у жінок, що застосовували КГК.

Фактори ризику розвитку ВТЕ

Ризик розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у жінок, які застосовують КГК, може бути значно вищим при наявності додаткових факторів ризику, особливо множинних (див. таблицю 1).

Застосування Дезофемін 30 протипоказане жінкам з множинними факторами ризику, що може підвищити ризик розвитку венозного тромбозу (див. розділ «Протипоказання»). Якщо жінка має більше одного фактора ризику, зростання ризику може бути більшим, ніж сума ризиків, асоційованих із кожним окремим фактором, тому слід брати до уваги загальний ризик розвитку ВТЕ. Якщо співвідношення користь/ризик є несприятливим, не слід призначати КГК (див. розділ «Протипоказання»).

Таблиця 1. Фактори ризику виникнення ВТЕ

Фактори ризику Коментар Ожиріння (індекс маси тіла (ІМТ) перевищує 30 кг/м2). Ризик значно підвищується при збільшенні ІМТ.

Особливо потребує уваги у разі наявності інших факторів ризику. Тривала іммобілізація, велике хірургічне втручання, будь-яке хірургічне втручання на нижніх кінцівках або органах таза, нейрохірургічні втручання або обширна травма.

Примітка: тимчасова іммобілізація, включаючи авіапереліт тривалістю більше 4 годин, може бути фактором ризику виникнення ВТЕ, зокрема у жінок з наявністю інших факторів ризику. У таких ситуаціях рекомендується припинити застосування пластиру / кільця / таблетки (у разі планового оперативного втручання щонайменше за 4 тижні), та не відновлювати застосування раніше ніж через 2 тижні після повного відновлення рухової активності. З метою уникнення небажаної вагітності слід застосовувати інші методи контрацепції.

Слід розглянути доцільність антитромботичної терапії, якщо застосування Дезофемін 30 не було припинено заздалегідь. Сімейний анамнез (венозна тромбоемболія будь-коли у кого-небудь з рідних братів чи сестер, або в одного з батьків, особливо у відносно молодому віці, наприклад, до 50 років). У разі підозри щодо наявності спадкової схильності перед застосуванням будь-яких КГК жінку слід направити на консультацію до фахівця перед прийняттям рішення щодо застосування будь-якого КГК. Інші стани, пов’язані з ВТЕ. Рак, системний червоний вовчак, гемолітичний уремічний синдром, хронічне запальне захворювання кишечника (хвороба Крона або виразковий коліт) та серпоподібноклітинна анемія. Збільшення віку Особливо у віці понад 35 років.

Немає єдиної думки про можливу роль варикозу вен і поверхневого тромбофлебіту на настання або розвиток венозного тромбозу.

Необхідно звернути увагу на підвищений ризик розвитку тромбоемболії у період вагітності, особливо протягом 6 тижнів після пологів (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»).

Симптоми ВТЕ (тромбоз глибоких вен і емболія легеневих судин)

У разі появи симптомів ВТЕ жінкам слід порадити негайно звернутися до лікаря та повідомити про те, що вона приймає КГК.

Симптоми тромбозу глибоких вен (ТГВ) можуть включати:

однобічний набряк стегна, гомілки та/або стопи або ділянки уздовж вени на нозі;

біль або підвищену чутливість у нозі, що може відчуватися тільки при стоянні або ходьбі;

відчуття жару в ураженій нозі; почервоніння або зміну кольору шкіри на нозі.

Симптоми тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) можуть включати:

раптову задишку нез’ясованої етіології або прискорене дихання;

раптовий кашель, який може супроводжуватися кровохарканням;

раптовий біль у грудній клітці;

сильне запаморочення;

швидке або нерегулярне серцебиття.

Деякі з цих симптомів (наприклад, задишка, кашель) є неспецифічними і можуть бути неправильно інтерпретовані як більш поширені або менш тяжкі явища (наприклад інфекції дихальних шляхів).

Інші прояви васкулярної оклюзії можуть включати раптовий біль, набряк та незначне посиніння кінцівки.

При оклюзії судин ока початковою симптоматикою може бути нечіткість зору, яка не супроводжується больовими відчуттями і може прогресувати до втрати зору. Інколи втрата зору розвивається майже миттєво.

Ризик виникнення артеріальної тромбоемболії (АТЕ)

За даними епідеміологічних досліджень застосування будь-яких КГК асоціюється з підвищеним ризиком артеріальної тромбоемболії (інфаркт міокарда) або цереброваскулярних подій (наприклад, транзиторна ішемічна атака, інсульт). Артеріальні тромбоемболічні явища можуть мати летальні наслідки.

Фактори ризику виникнення АТЕ

При застосуванні КГК ризик розвитку артеріальних тромбоемболічних ускладнень або цереброваскулярних подій зростає у жінок із факторами ризику (див. таблицю 2). Застосування Дезофемін 30 протипоказане, якщо жінки мають один серйозний або множинні фактори ризику розвитку АТЕ, що можуть підвищити ризик розвитку артеріального тромбозу (див. розділ «Протипоказання»). Якщо жінка має більше одного фактора ризику, зростання ризику може бути більшим, ніж сума ризиків, асоційованих із кожним окремим фактором, тому слід брати до уваги загальний ризик. Якщо співвідношення користь/ризик є несприятливим, не слід призначати КГК (див. розділ «Протипоказання»).

Таблиця 2. Фактори ризику виникнення АТЕ

Фактори ризику Коментар Збільшення віку. Особливо у віці понад 35 років. Куріння. Жінкам, які застосовують КГК, рекомендується утримуватися від куріння. Жінкам віком від 35 років, які продовжують курити, наполегливо рекомендується застосовувати інший спосіб контрацепції. Артеріальна гіпертензія. Ожиріння (індекс маси тіла перевищує 30 кг/м2). Ризик значно підвищується при збільшенні ІМТ.

Особливо потребує уваги при наявності у жінок інших факторів ризику. Сімейний анамнез (артеріальна тромбоемболія у кого-небудь з рідних братів чи сестер, або в одного з батьків, особливо у відносно молодому віці, наприклад, до 50 років). У разі підозри щодо наявності спадкової схильності перед застосуванням будь-яких КГК жінкам рекомендується порадитися зі спеціалістом. Мігрень. Зростання частоти виникнення або тяжкості перебігу мігрені під час застосування КГК (можливі продромальні стани перед розвитком цереброваскулярних подій) може стати причиною негайного припинення застосування КГК. Інші стани, пов’язані із небажаними реакціями з боку судин. Цукровий діабет, гіпергомоцистеїнемія, вади клапанів серця, фібриляція передсердь, дисліпопротеїнемія та системний червоний вовчак.

Симптоми АТЕ

Жінкам слід порадити у разі появи таких симптомів негайно звернутися до лікаря та повідомити про те, що вони застосовують КГК.

Симптоми цереброваскулярного розладу можуть включати:

раптове оніміння або слабкість обличчя, верхньої або нижньої кінцівки, особливо однобічне;

раптове порушення ходьби, запаморочення, втрату рівноваги або координації;

раптову сплутаність свідомості, порушення мовлення або розуміння;

раптове погіршання зору одного або обох очей;

раптовий, сильний або тривалий головний біль без визначеної причини;

втрату свідомості або зомління із судомами або без них.

Транзиторний характер симптомів може свідчити про транзиторну ішемічну атаку (ТІА).

Симптоми інфаркту міокарда можуть включати:

біль, дискомфорт, відчуття важкості, тяжкість, відчуття стиснення або переповнення у грудній клітці, руці або нижче грудини;

дискомфортне відчуття, що віддає у спину, щелепу, горло, руку, шлунок;

відчуття переповненості шлунка, диспепсію або запор;

пітливість, нудоту, блювання або запаморочення;

надзвичайну слабкість, тривожний стан або задишку;

швидке або нерегулярне серцебиття.

Пухлини.

Результати деяких епідеміологічних досліджень вказують на додаткове підвищення ризику розвитку раку шийки матки при довготривалому застосуванні КГК, проте це твердження залишається суперечливим, оскільки остаточно не з’ясовано, наскільки результати досліджень враховують супутні фактори ризику, наприклад статеву поведінку чи наявність папіломавірусної інфекції людини (ВПЛ).

Метааналіз на підставі 54 епідеміологічних досліджень вказує на незначне підвищення відносного ризику (ВР = 1,24) розвитку раку молочної залози у жінок, які застосовують комбіновані гормональні контрацептиви (КГК). Цей підвищений ризик поступово повертається до рівня базового ризику, пов’язаного з віком жінки, протягом 10 років після закінчення застосування КГК. Оскільки рак молочної залози у жінок віком до 40 років зустрічається рідко, збільшення кількості випадків діагностики раку молочної залози у жінок, які застосовують у даний час або нещодавно застосовували КГК, є незначним щодо загального ризику раку молочної залози. Ці дослідження не дають ніяких доказів причинного зв’язку. Збільшення ризику може бути пов’язано з більш ранньою діагностикою раку молочної залози у жінок, що застосовували КГК, біологічними ефектами КГК або комбінацією обох чинників. Карциноми молочної залози у жінок, які приймали комбіновані оральні контрацептиви мали тенденцію бути менш розвиненими під час діагностики, ніж у жінок, які ніколи не приймали комбіновані оральні контрацептиви.

У поодиноких випадках у жінок, які застосовували КГК, виникали доброякісні і, набагато рідше, злоякісні пухлини печінки. В окремих випадках такі пухлини спричиняли небезпечні для життя внутрішньочеревні кровотечі. У разі виникнення скарг на сильний біль в епігастральній ділянці, збільшення печінки або появи ознак внутрішньочеревної кровотечі у жінок, які застосовують КГК при диференційній діагностиці слід враховувати можливість наявності пухлини печінки.

Підвищення АЛТ

Під час клінічних випробувань у пацієнтів, які лікувалися від інфекцій гепатиту С (ВГС) за допомогою лікарських засобів, що містять омбітасвір / паритапревір / ритонавір та дазабувір з або без рибавірину, значно підвищився рівень трансаміназ (АЛТ), що перевищував верхню межу норми (ВМН) у 5 разів частіше у жінок, які використовували препарати, що містять етинілестрадіол, такі як комбіновані гормональні контрацептиви (КГК). Крім того, також у пацієнтів, які отримували глекапревір / пібрентасвір, спостерігалось підвищення рівня АЛТ у жінок, які застосовували лікарські засоби, що містять етинілестрадіол, такі як КГК (див. розділи «Протипоказання» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Інші стани

Жінки з гіпертригліцеридемією або з цим порушенням у сімейному анамнезі становлять групу ризику розвитку панкреатиту при застосуванні КГК.

Хоча повідомлялося про незначне підвищення артеріального тиску у багатьох жінок, які приймають КГК, клінічно значуще підвищення артеріального тиску є рідкісним явищем. Зв’язок між прийомом КГК і клінічно вираженою гіпертензією не встановлено. Проте якщо тривала клінічно виражена артеріальна гіпертензія виникає під час застосування КГК, то слід припинити застосування КГК та лікувати артеріальну гіпертензію. Якщо це доцільно, застосування КГК може бути відновлено після досягнення нормалізації тиску за допомогою антигіпертензивної терапії.

Повідомлялося про виникнення або загострення зазначених нижче захворювань під час вагітності та при застосуванні КГК, але їх взаємозв’язок із застосуванням КГК не є остаточно з’ясованим: жовтяниця та/або свербіж, пов’язаний з холестазом; утворення жовчних конкрементів; порфірія; системний червоний вовчак; гемолітико-уремічний синдром; хорея Сиденгама; герпес вагітних; втрата слуху, пов’язана з отосклерозом, ангіоневротичний набряк (спадковий).

Екзогенні естрогени можуть викликати або посилити симптоми спадкового та набутого ангіоневротичного набряку.

При гострих або хронічних порушеннях функції печінки може виникнути необхідність припинення застосування КГК, поки показники функції печінки не повернуться до норми. При рецидиві холестатичної жовтяниці та/або свербежу, пов’язаного з холестазом, що вперше виник під час вагітності або попереднього прийому статевих гормонів, застосування КГК слід припинити.

Хоча КГК можуть впливати на периферичну інсулінорезистентність та толерантність до глюкози, немає даних щодо потреби змінювати терапевтичний режим жінкам з діабетом, які приймають КГК. Проте жінкам, які страждають на цукровий діабет, необхідне ретельне обстеження протягом застосування КГК.

Хвороба Крона і неспецифічний виразковий коліт пов’язані з прийомом КГК.

Іноді може виникати хлоазма, особливо у жінок з хлоазмою вагітних в анамнезі. Жінки, схильні до виникнення хлоазми, повинні уникати дії прямих сонячних променів або ультрафіолетового опромінювання під час застосування КГК.

При консультуванні щодо вибору методу(ів) контрацепції слід врахувати всю наведену вище інформацію.

Погіршення настрою та депресія — добре відомі побічні реакції під час застосування гормональних контрацептивів (див. розділ «Побічні реакції»). Депресія може бути серйозною, і це — відомий фактор ризику суїцидальної поведінки та суїциду. Жінки повинні звернутися до лікаря у випадку змін настрою і появи депресивних симптомів, в тому числі невдовзі після початку лікування.

Дезофемін 30 містить лактози моногідрат (47,24 мг у 1 таблетці). При спадковій непереносимості галактози, лактазній недостатності Лаппа або мальабсорбції глюкози/галактози не рекомендовано застосовувати цей лікарський засіб.

Медичне обстеження/консультація

Перед початком або відновленням застосування Дезофемін 30 рекомендується збір повного медичного анамнезу (включаючи сімейний анамнез) та виключення вагітності. Необхідно виміряти артеріальний тиск та провести медичне обстеження, беручи до уваги протипоказання (див. розділ «Протипоказання») та застереження (див. розділ «Особливості застосування»). Слід звернути увагу жінки на інформацію щодо венозного та артеріального тромбозу, у тому числі на ризик, пов’язаний із застосуванням препарату Дезофемін 30, порівняно з таким при застосуванні інших КГК, а також щодо симптомів ВТЕ та АТЕ, відомих факторів ризику та дій, які необхідно здійснити при підозрі на тромбоз.

Жінкам рекомендується уважно прочитати інструкцію для медичного застосування лікарського засобу та дотримуватися рекомендацій, які містяться в ній. Частота і характер оглядів мають залежати від встановлених протоколів лікування і бути адаптованими до кожної окремої жінки.

Жінок необхідно попередити, що гормональні контрацептиви не захищають від зараження ВІЛ-інфекцією (СНІДом) та будь-якими іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом.

Зниження ефективності

Ефективність Дезофемін 30 може знижуватися у разі, наприклад, пропуску прийому таблеток (див. розділ «Спосіб застосування та дози»), розладів шлунково-кишкового тракту (див. розділ «Спосіб застосування та дози»), або супутнього застосування інших лікарських засобів, які знижують концентрацію у плазмі етинілестрадіолу та / або етаногестрелу, активного метаболіту дезогестрелу (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»).

Рослинні лікарські засоби, що містять звіробій (Hypericum perforatum), не слід приймати одночасно з Дезофемін 30, оскільки існує ризик зменшення концентрації в плазмі та зниження ефективності Дезофемін 30 (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»).

Порушення циклу

При застосуванні всіх КГК можливі нерегулярні кровотечі (кровомазання або проривні кровотечі), особливо протягом перших місяців застосування. Тому оцінка будь-яких нерегулярних кровотеч може бути коректною лише після адаптаційного періоду, який становить приблизно три цикли.

Якщо нерегулярні кровотечі зберігаються або виникають після попередніх регулярних циклів, слід розглянути негормональні причини та провести відповідні діагностичні заходи, включаючи кюретаж, з метою виключення вагітності або наявності злоякісних пухлин.

У деяких жінок під час перерви у прийомі таблеток кровотеча відміни може не спостерігатися. У разі застосування КГК відповідно до рекомендацій, вказаних у розділі «Спосіб застосування та дози», вагітність малоймовірна. Проте якщо застосування КГК відбувалося нерегулярно перед першою відсутньою кровотечею відміни або якщо дві кровотечі відміни відсутні, перед продовженням застосування КГК необхідно виключити вагітність.