Фармакодинаміка.

Механізм дії

Даклатасвір є інгібітором неструктурного білка 5А (NS5A), багатофункціонального білка, який є важливим компонентом комплексу реплікації вірусу гепатиту С (HCV). Даклатасвір інгібує як реплікацію вірусної РНК, так і збірку віріону.

Противірусна активність у клітинній культурі

Даклатасвір є інгібітором реплікації генотипів 1а та 1b вірусу в клітинні аналізи репліконів з ефективною концентрацією (зниження 50%, EC50) відповідно у межах 0,003–0,050 та 0,001–0,009 нМ залежно від методу аналізу. Значення EC50 даклатасвіру в системі реплікону становило 0,003–1,25 нм для генотипів 3а, 4а, 5а, 6а та 0,034–19 нм для генотипу 2а, а також 0,020 нМ - для вірусу інфекційного генотипу 2а (JFH-1).

Комбінаційні дослідження із використанням клітинної системи репліконів HCV показали посилення противірусної дії даклатасвіру при спільному застосуванні з інтерфероном альфа, інгібіторами протеази NS3, ненуклеозидними інгібіторами вірусу гепатиту С NS5B, нуклеозидними аналогами NS5B. Антагонізм антивірусної активності не спостерігався.

Жодної клінічно важливої антивірусної активності не спостерігалося щодо різних РНК та ДНК-вірусів, включаючи ВІЛ. Це підтверджує, що даклатасвір, який інгібує специфічну для HCV мішень, є дуже селективним для HCV.

Перехресна резистентність

Реплікони HCV, які експресують пов’язані з даклатасвіром резистентні замісники, залишалися повністю чутливими до інтерферону альфа та інших анти-ВГС-агентів із різними механізмами дії, такими як інгібітори протеази NS3 та полімерази NS5B (нуклеозидні та ненуклеозидні).

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні властивості даклатасвіру оцінювали у здорових дорослих добровольців та хворих на хронічний ВГС. Після кількох пероральних доз даклатасвіру по 60 мг 1 раз на добу у комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином у пацієнтів без попереднього досвіду лікування, із генотипом 1 хронічного HCV, середнє геометричне значення (CV%) максимальної концентрації в плазмі крові (C mах ) даклатасвіру становило 1534 (58) нг/мл, AUC 0–24h - 14122 (70) нг • год/мл, і C min - 232 (83) нг/мл.

Абсорбція

Даклатасвір, таблетки, легко всмоктується після кількох пероральних доз, C mах досягається протягом 1–2 годин.

C max , AUC і C min даклатасвіру збільшуються пропорційно до дози. Стаціонарний стан досягається після застосування 1 раз на добу протягом 4 днів. При застосуванні дози 60 мг вплив даклатасвіру був подібний у здорових добровольців та HCV-інфікованих пацієнтів.

Дослідження in vitro та in vivo показали, що даклатасвір є субстратом Р-глікопротеїнового транспортеру (P-gp). Абсолютна біодоступність таблетованої форми становить 67%.

Ефект їжі на пероральну абсорбцію

У здорових добровольців застосування таблеток даклатасвіру у дозі 60 мг після вживання їжі з високим вмістом жиру зменшувало C max та AUC даклатасвіру відповідно на 28% і 23% порівняно із застосуванням препарату натще. Застосування даклатасвіру у дозі 60 мг після вживання легкої їжі не призвело до зменшення експозиції даклатасвіру.

Розподіл

У стаціонарному стані зв’язування білків із даклатасвіром у HCV-інфікованих пацієнтів становить приблизно 99% і не залежить від дози у досліджуваному діапазоні доз (1–100 мг). У пацієнтів, яким застосовували даклатасвір перорально 60 мг, після чого - внутрішньовенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвір, розрахунковий об’єм розподілу у стаціонарному стані становив 47 літрів. Дослідження in vitro показують, що даклатасвір активно і пасивно переноситься у гепатоцити. Активний транспорт опосередкований OCT1 та іншими неідентифікованими транспортними агрегатами, але не органічним транспортером аніона (OAT) 2, поліпептидом-котранспортером натрію-таурохолату (NTCP) або OATP.

Даклатасвір є інгібітором P-gp, OATP 1B1 і BCRP. In vitro даклатасвір є інгібітором транспортера поглинання нирок, OAT1 і 3 та OCT2, але не має клінічного впливу на фармакокінетику субстратів цих транспортерів.

Біотрансформація

In vitro та in vivo дослідження показують, що даклатасвір є субстратом CYP3A, причому CYP3A4 є основною ізоформою CYP, відповідальною за метаболізм. Метаболіти із вмістом більше 5% від концентрації вихідної речовини відсутні. Даклатасвір in vitro не інгібує (IC50> 40 мкМ) ферменти CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 або 2D6.

Виведення

Після одноразового перорального застосування 14C-даклатасвіру у здорових добровольців 88% всього радіоактивно міченого препарату було виявлено у фекаліях (53% у незміненому вигляді) і 6,6% - у сечі (переважно у незміненому вигляді). Ці дані вказують на те, що печінка є основним органом виведення даклатасвіру у людей. Дослідження in vitro показують, що даклатасвір активно і пасивно переноситься у гепатоцити. Активний транспорт опосередкований OCT1 та іншими неідентифікованими транспортними агрегатами. Після застосування кількох доз даклатасвіру у пацієнтів із HCV-інфекцією кінцевий період напіввиведення даклатасвіру становив 12–15 годин. У пацієнтів, яким застосовували даклатасвір перорально 60 мг, після чого - внутрішньовенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвір, загальний кліренс становив 4,24 л/годину.

Особливі групи пацієнтів

Ниркова недостатність

Фармакокінетика даклатасвіру після застосування одноразової пероральної дози 60 мг була вивчена у неінфікованих HCV пацієнтів із порушеннями функції нирок. AUC незв’язаного даклатасвіру був на 18%, 39% та 51% вище для пацієнтів із кліренсом креатиніну (CLcr) відповідно 60, 30 та 15 мл/хв щодо пацієнтів із нормальною функцією нирок. У пацієнтів із термінальною стадією захворювання нирок, яка потребує проведення гемодіалізу, спостерігалося підвищення AUC даклатасвіру на 27% і підвищення AUC незв’язаного даклатасвіру на 20% порівняно із пацієнтами із нормальною функцією нирок.

Печінкова недостатність

Фармакокінетика даклатасвіру після одноразової пероральної дози 30 мг вивчалась у неінфікованих HCV пацієнтів із легкою (клас А за класифікацією Чайлда-П’ю), середньою (клас В за Чайлд-П’ю) та тяжкою (клас С за Чайлд-П’ю) печінковою недостатністю порівняно із пацієнтами без порушень функції печінки. C max та AUC загальної кількості даклатасвіру (вільного та зв’язаного з білком препарату) були меншими у пацієнтів із порушеннями функції печінки, проте печінкова недостатність не мала клінічно значущого впливу на вільну концентрацію даклатасвіру.

Пацієнти літнього віку

Фармакокінетичний аналіз даних клінічних досліджень показав, що вік не впливає на фармакокінетику даклатасвіру.