Лікарські засоби за терапевтичними областями Взаємодія Рекомендації щодо одночасного застосування

ПРОТИВІРУСНІ АГЕНТИ, HCV

Нуклеотидний аналог інгібіторів полімерази

Софосбувір 400 мг 1 раз на добу (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу).

Дослідження проводилося у пацієнтів із хронічною інфекцією HCV ↔ даклатасвір* AUC: 0,95 (0,82; 1,10)

C max : 0,88 (0,78; 0,99)

C min : 0,91 (0,71; 1,16)

↔ GS-331007**

AUC: 1,0 (0,95; 1,08)

C max : 0,8 (0,77; 0,90)

C min : 1,4 (1,35; 1,53)

* порівняння даклатасвіру з історичною довідкою (дані з 3-х досліджень даклатасвіру 60 мг 1 раз на добу з пегінтерфероном альфа та рибавірином);

**GS-331007 є основним циркулюючим метаболітом пропрепарату софосбувіру. Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або софосбувіру.

Інгібітори протеази

Боцепревір Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібування CYP3A4 боцепревіром:

↑ даклатасвір Дозу даклатасвіру слід зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з боцепревіром або іншими сильними інгібіторами CYP3A4.

Симепревір 150 мг 1 раз на добу (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↑ даклатасвір

AUC: 1,96 (1,84; 2,10)

C max : 1,50 (1,39; 1,62)

C min : 2,68 (2,42; 2,98)

↑ симепревір

AUC: 1,44 (1,32; 1,56)

C max : 1,39 (1,27; 1,52)

C min : 1,49 (1,33; 1,67) Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або симепревіру.

Телапревір 500 мг через 12 годин (даклатасвір 20 мг 1 раз на добу)

телапревір 750 мг через 8 годин (даклатасвір 20 мг 1 раз на добу) ↑ даклатасвір

AUC: 2,32 (2,06; 2,62)

C max : 1,46 (1,28; 1,66)

↔ телапревір

AUC: 0,94 (0,84; 1,04)

C max : 1,01 (0,89; 1,14)

↑ даклатасвір

AUC: 2,15 (1,87; 2,48)

C max : 1,22 (1,04; 1,44)

↔ телапревір

AUC: 0,99 (0,95; 1,03)

C max : 1,02 (0,95; 1,09)

CYP3A4 інгібіція телапревіром Дозу даклатасвіру потрібно зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні телапревіру або інших сильних інгібіторів CYP3A4.

Інші антивірусні агенти HCV

Пегінтерферон альфа 180 мкг 1 раз на тиждень і рибавірин 1000 мг або 1200 мг на добу у двох розділених дозах (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу).

Дослідження проводилося у пацієнтів із хронічною інфекцією HCV ↔ даклатасвір

AUC: ↔∗

C max : ↔∗

C min : ↔∗

↔ пегінтерферон альфа C min : ↔∗

↔ рибавірин AUC: 0,94 (0,80; 1,11)

C max : 0,94 (0,79; 1,11)

C min : 0,98 (0,82; 1,17)

* ФK параметри для даклатасвіру при введенні з пегінтерфероном альфа та рибавірином у цьому дослідженні були подібні до тих, що спостерігалися при дослідженні інфікованих ВГС суб’єктів, які застосовували даклатасвір як монотерапію протягом 14 днів; ФК рівні пегінтерферону альфа у пацієнтів, які отримували пегінтерферон альфа, рибавірин та даклатасвір, були подібними до пацієнтів, які отримували пегінтерферон альфа, рибавірин та плацебо. Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру, пегінтерферону альфа або рибавірину.

ПРОТИВІРУСНІ АГЕНТИ, HIV або HBV

Інгібітори протеази

Атазанавір 300 мг/ ритонавір 100 мг

1 раз на добу (даклатасвір 20 мг 1 раз на добу) ↑ даклатасвір AUC*: 2,10 (1,95; 2,26)

C max *: 1,35 (1,24; 1,47)

C min *: 3,65 (3,25; 4,11)

CYP3A4 інгібіція ритонавіром

*результати дозонормалізовані до дози 60 мг. Дозу даклатасвіру потрібно зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з атазанавіром/ритонавіром, атазанавіром/кобіцистатом або іншими сильними інгібіторами CYP3A4.

Атазанавір/кобіцистат Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібування CYP3A4 атазанавіром/ кобіцистатом: ↑ даклатасвір

Дарунавір 800 мг/ ритонавір 100 мг

1 раз на добу (даклатасвір 30 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір

AUC: 1,41 (1,32; 1,50)

C max : 0,77 (0,70; 0,85)

↔ дарунавір

AUC: 0,90 (0,73; 1,11)

C max : 0,97 (0,80; 1,17)

C min : 0,98 (0,67; 1,44) Не потрібно змінювати дозу даклатасвіру 60 мг 1 раз на добу, дарунавіру/ритонавіру (800/100 мг 1 раз на добу або 600/100 мг 2 рази на добу) або дарунавіру/кобіцистату.

Дарунавір/кобіцистат Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір

Лопінавір 400 мг/ ритонавір 100 мг

2 рази на добу (даклатасвір 30 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір

AUC: 1,15 (1,07; 1,24)

C max : 0,67 (0,61; 0,74)

↔ лопінавір*

AUC: 1,15 (0,77; 1,72)

C max : 1,22 (1,06; 1,41)

C min : 1,54 (0,46; 5,07)

* ефект 60 мг даклатасвіру на лопінавір може бути більший. Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру 60 мг 1 раз на добу або лопінавіру/ритонавіру.

Нуклеозид/нуклеотид інгібітори зворотної транскриптази (NRTIs)

Тенофовіру дизопроксилу фумарат 300 мг 1 раз на добу (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір AUC: 1,10 (1,01; 1,21)

C max : 1,06 (0,98; 1,15)

C min : 1,15 (1,02; 1,30)

↔ тенофовір AUC: 1,10 (1,05; 1,15)

C max : 0,95 (0,89; 1,02)

C min : 1,17 (1,10; 1,24) Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або тенофовіру.

Ламівудин, зидовудин, емтрицитабін, абакавір, диданозин, ставудин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір,

↔ NRTI Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або NRTI.

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (NNRTIs)

Ефавіренц 600 мг ь1 раз на добу

(даклатасвір 60 мг 1 раз на добу /120 мг

1 раз на добу) ↓ даклатасвір AUC*: 0,68 (0,60; 0,78)

C max *: 0,83 (0,76; 0,92)

C min *: 0,41 (0,34; 0,50)

індукція CYP3A4 ефавіренцом

* результати дозонормалізовані до дози 60 мг. Дозу даклатасвіру необхідно збільшити до 90 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з ефавіренцом.

Етравірин, невірапін Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через індукцію CYP3A4 етравірином або невірапіном: ↓ даклатасвір Через відсутність даних одночасне застосування даклатасвіру та етравірину або невірапіну не рекомендується.

Рилпівірин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір ↔ рилпівірин Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або рилпівірину.

Інгібітори інтегрази

Долутегравір 50 мг 1 раз на добу (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір AUC: 0,98 (0,83; 1,15)

C max : 1,03 (0,84; 1,25)

C min : 1,06 (0,88; 1,29)

↑ долутегравір

AUC: 1,33 (1,11; 1,59)

C max : 1,29 (1,07; 1,57)

C min : 1,45 (1,25; 1,68) інгібіція P-gp і BCRP даклатасвіром Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або долутегравіру.

Ралтегравір Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір

↔ ралтегравір Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або ралтегравіру.

Елвітегравір/кобіцистат/ емтрицитабін/тенофовіру дизопроксилу фумарат Взаємодія не вивчалась для цієї фіксованої комбінації таблеток.

Очікувано через CYP3A4 інгібіцію кобіцистатом: ↑ даклатасвір Дозу даклатасвіру слід зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з кобіцистатом або іншими сильними інгібіторами CYP3A4.

Інгібітори синтезу

Енфувіртид Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір, ↔ енфувіртид Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або енфувіртиду.

Антагоністи CCR5 рецепторів

Маравірок Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір, ↔ маравірок Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або маравіроку.

ЗАСОБИ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ КИСЛОТОУТВОРЕННЯ

Антагоністи H 2 -рецепторів

Фамотидин 40 мг одноразова доза

(даклатасвір 60 мг одноразова доза) ↔ даклатасвір AUC: 0,82 (0,70; 0,96)

C max : 0,56 (0,46; 0,67)

C min : 0,89 (0,75; 1,06)

збільшення рН шлунка Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру.

Інгібітори протонної помпи

Омепразол 40 мг 1 раз на добу (даклатасвір 60 мг одноразова доза) ↔ Даклатасвір AUC: 0,84 (0,73; 0,96)

C max : 0,64 (0,54; 0,77)

C min : 0,92 (0,80; 1,05)

Збільшення рН шлунка Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ

Кларитроміцин, телітроміцин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібіцію CYP3A4 антибактеріальними засобами: ↑ даклатасвір Дозу даклатасвіру потрібно зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з кларитроміцином, телітроміцином та іншими сильними інгібіторами CYP3A4.

Еритроміцин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібіцію CYP3A4 антибактеріальними засобами: ↑ даклатасвір Застосування даклатасвіру з еритроміцином може призвести до збільшення концентрації даклатасвіру. Рекомендується обережність.

Азитроміцин, ципрофлоксацин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір,

↔ азитроміцин або ципрофлоксацин Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або азитроміцину, або ципрофлоксацину.

АНТИКОАГУЛЯНТИ

Дабігатрану етексилат Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібування P-gp даклатасвіром: ↑ дабігатрану етексилат Рекомендується проводити моніторинг безпеки при ініціюванні лікування даклатасвіром у пацієнтів, які отримують дабігатрану етексилат або інші кишкові субстрати P-gp, які мають вузький терапевтичний діапазон.

Варфарин або інші антагоністи вітаміну К Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір,

↔ варфарин Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру чи варфарину. Кінцевий моніторинг значень МНС (INR) рекомендується з усіма антагоністами вітаміну К. Це пов'язано з функцією печінки, яка може змінитися під час лікування даклатасвіром.

АНТИКОНВУЛЬСАНТИ

Карбамазепін, окскарбазепін, фенобарбітал, фенітоїн Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через індукцію CYP3A4 антиконвульсантами: ↓ даклатасвір Одночасне застосування даклатасвіру з карбамазепіном, окскарбазепіном, фенобарбіталом, фенітоїном або іншими сильними індукторами CYP3A4 протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну

Есциталопрам 10 мг 1 раз на добу

(даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір AUC: 1,12 (1,01; 1,26)

C max : 1,14 (0,98; 1,32)

C min : 1,23 (1,09; 1,38)

↔Есциталопрам AUC: 1,05 (1,02; 1,08)

C max : 1,00 (0,92; 1,08)

C min : 1,10 (1,04; 1,16) Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або есциталопраму.

ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ

Кетоконазол 400 мг 1 раз на добу (даклатасвір 10 мг одноразова доза) ↑ даклатасвір AUC: 3,00 (2,62; 3,44)

C max : 1,57 (1,31; 1,88)

CYP3A4 інгібіція кетоконазолом Дозу даклатасвіру потрібно зменшити до 30 мг 1 раз на добу при одночасному застосуванні з кетоконазолом або іншими сильними інгібіторами CYP3A4.

Ітраконазол, посаконазол, вориконазол, Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібування CYP3A4 протигрибковими засобами: ↑ даклатасвір

Флуконазол Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібування CYP3A4 протигрибковими засобами: ↑ даклатасвір ↔ флуконазол Очікується помірне збільшення концентрації даклатасвіру, однак не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або флуконазолу.

АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ

Рифампіцин 600 мг 1 раз на добу

(даклатасвір 60 мг одноразова доза) ↓ даклатасвір AUC: 0,21 (0,19; 0,23)

C max : 0,44 (0,40; 0,48)

CYP3A4 індукція рифампіцином Одночасне застосування даклатасвіру з рифампіцином, рифабутином, рифапентином або іншими сильними індукторами CYP3A4 протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

Рифабутин, рифапентин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через індукцію CYP3A4 антимікобактеріальними засобами: ↓ Даклатасвір

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАСОБИ

Антиаритмічні засоби

Дигоксин 0,125 мг 1 раз на добу

(даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↑ дигоксин

AUC: 1,27 (1,20; 1,34)

C max : 1,65 (1,52; 1,80)

C min : 1,18 (1,09; 1,28)

P-gp інгібіція даклатасвіром Дигоксин слід застосовувати з обережністю, коли його вводять разом із даклатасвіром. Спочатку призначають найнижчу дозу дигоксину. Концентрацію дигоксину в сироватці крові слід контролювати та застосовувати для титрування дози дигоксину для отримання бажаного клінічного ефекту.

Аміодарон Взаємодія не вивчалась. Застосовувати тоді, коли не існує жодної іншої альтернативи. Якщо ці лікарські засоби вводяться з даклатасвіром у комбінації з софосбувіром, рекомендується проводити ретельний моніторинг (див. розділи «Особливості застосування» і «Побічні реакції»).

Блокатори кальцієвих каналів

Дилтіазем, ніфедипін, амлодипін Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібіцію CYP3A4 блокатором кальцієвих каналів: ↑ даклатасвір Застосування даклатасвіру з будь-яким із цих блокаторів кальцієвих каналів може призвести до збільшення концентрації даклатасвіру. Рекомендується обережність.

Верапаміл Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібіцію CYP3A4 та P-gp верапамілом: ↑ даклатасвір Застосування даклатасвіру з верапамілом може призвести до збільшення концентрації даклатасвіру. Рекомендується обережність.

КОРТИКОСТЕРОЇДИ

Системний дексаметазон Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через індукцію CYP3A4 дексаметазоном: ↓ даклатасвір Одночасне застосування даклатасвіру із системним дексаметазоном або іншими сильними індукторами CYP3A4 протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

РОСЛИННІ ПРЕПАРАТИ

Звіробій

(Hypericum perforatum) Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через індукцію CYP3A4 звіробоєм: ↓ даклатасвір Одночасне застосування даклатасвіру із звіробоєм або іншими сильними індукторами CYP3A4 протипоказане (див. розділ «Протипоказання»).

ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

Етинілестрадіол 35 мкг 1 раз на добу 21 день + норгестимат 0,180/0,215/0,250 мг 1 раз на добу 7/7/7 днів (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ етинілестрадіол AUC: 1,01 (0,95; 1,07)

C max : 1,11 (1,02; 1,20)

↔ норельгестромін

AUC: 1,12 (1,06; 1,17)

C max: 1,06 (0.99; 1,14)

↔ нонгестрел AUC: 1,12 (1,02; 1,23)

C max : 1,07 (0,99; 1,16) Пероральні контрацептиви, які містять етинілестрадіол 35 мкг і норгестимат 0,180/0,215/0,250 мг, рекомендуються з даклатасвіром. Інші пероральні контрацептиви не вивчались.

ІМУНОСУПРЕСАНТИ

Циклоспорин 400 мг одноразова доза (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір AUC: 1,40 (1,29; 1,53)

C max : 1,04 (0,94; 1,15)

C min : 1,56 (1,41; 1,71)

↔ Циклоспорин AUC: 1,03 (0,97; 1,09)

C max : 0,96 (0,91; 1,02) Не потрібно коригувати дозу або вводити лікарські засоби при одночасному застосуванні даклатасвіру із циклоспорином, такролімусом, сиролімусом або мікофеноляту мофетилом.

Такролімус 5 мг одноразова доза (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ даклатасвір AUC: 1,05 (1,03; 1,07)

C max : 1,07 (1,02; 1,12)

C min : 1,10 (1,03; 1,19)

↔ такролімус AUC: 1,00 (0,88; 1,13) C max : 1,05 (0,90; 1,23)

Сиролімус, мікофеноляту мофетил Взаємодія не вивчалась.

Очікувано: ↔ даклатасвір,

↔ імунодепресанти

ЛІПІДОЗНИЖУЮЧІ АГЕНТИ

HMG-CoA редуктази інгібітори

Розувастатин 10 мг одноразова доза (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↑ розувастатин AUC: 1,58 (1,44; 1,74)

C max : 2,04 (1,83; 2,26)

Інгібіція OATP 1B1 і BCRP даклатасвіром Потрібна обережність при одночасному застосуванні даклатасвіру з розувастатином або іншими субстратами OATP 1B1 або BCRP.

Аторвастатин,

флувастатин,

симвастатин,

пітавастатин,

правастатин Взаємодія не вивчалась.

Очікувано через інгібіцію OATP 1B1 та/або BCRP даклатасвіром: ↑ концентрація статину

НАРКОТИЧНІ АНАЛГЕТИКИ

Бупренорфін/налоксон, 8/2 — 24/6 мг 1 раз на добу індивідуалізована доза* (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу).

* Оцінено у опіоїдно- залежних дорослих на стабільній бупренорфін/налоксон підтримуючій терапії. ↔ даклатасвір

AUC: ↔*

C max : ↔*

C min : ↔*

↑ бупренорфін

AUC: 1,37 (1,24; 1,52)

C max : 1,30 (1,03; 1,64)

C min : 1,17 (1,03; 1,32)

↑ норбупренорфін

AUC: 1,62 (1,30; 2,02)

C max : 1,65 (1,38; 1,99)

C min : 1,46 (1,12; 1,89).

* Порівняно з історичними даними. Можливо, не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або бупренорфіну, однак рекомендується стежити за ознаками опіоїдної токсичності.

Метадон, 40–120 мг 1 раз на добу індивідуалізована доза* (даклатасвір 60 мг 1 раз на добу). * Оцінено у опіоїдно- залежних дорослих на стабільній метадонової підтримуючій терапії. ↔ даклатасвір

AUC: ↔*

C max : ↔*

C min : ↔*

↔ R-метадон

AUC: 1,08 (0,94; 1,24)

C max : 1,07 (0,97; 1,18)

C min : 1,08 (0,93; 1,26).

* Порівняно з історичними даними. Не потрібно коригувати дозу даклатасвіру або метадону.

СЕДАТИВНІ ЗАСОБИ

Бензодіазепіни

Мідазолам 5 мг разова доза

(даклатасвір 60 мг 1 раз на добу) ↔ мідазолам AUC: 0,87 (0,83; 0,92)

C max : 0,95 (0,88; 1,04) Не потрібно коригувати дозу мідазоламу, інших бензодіазепінів або інших субстратів CYP3A4 при одночасному застосуванні з даклатасвіром.