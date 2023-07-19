ДАКЛАТАСВІР (DACLATASVIRUM) Діюча речовина
даклатасвір є інгібітором неструктурного білка 5А (NS5A), багатофункціонального білка, який є важливим компонентом комплексу реплікації вірусу гепатиту С (HCV). Даклатасвір пригнічує як реплікацію вірусної РНК, так і складання віріона.
Даклатасвір легко всмоктується після декількох пероральних доз, Cmах досягається протягом 1-2 год.
Cmax, AUC і Cmin даклатасвіру збільшуються пропорційно дозі.
Зв’язування білків з даклатасвіром становить приблизно 99% і не залежить від дози.
Даклатасвір є інгібітором P-gp, OATP 1B1 і BCRP.
Т½ — 12-15 год.
даклатасвір показаний в комбінації з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного гепатиту C у дорослих.
рекомендована доза становить 60 мг 1 раз на добу. Застосовують внутрішньо незалежно від прийому їжі.
Даклатасвір застосовувати в комбінації з іншими лікарськими засобами. Перед початком терапії препаратом потрібно також вивчити Інструкцію по застосуванню лікарського засобу для інших препаратів щодо режиму лікування.
підвищена чутливість до даклатасвір. Одночасне застосування з сильними індукторами цитохрому P450 3A4 (CYP3A4) і P-gp (наприклад, фенітоїн, карбамазепін, окскарбазепін, фенобарбітал, рифампіцин, рифабутин, рифапентин, системний дексаметазон і рослинні препарати звіробою (Hypericum perforatum)), які можуть привести до зниження експозиції і втрати ефективності даклатасвіру.
втома, головний біль, свербіж, анемія, грипоподібні захворювання, нудота, безсоння, нейтропенія, астенія, висипання, зниження апетиту, сухість шкіри, алопеція, піретекія, міалгія, дратівливість, кашель, діарея, задишка і біль у суглобах.
даклатасвір протипоказаний в поєднанні з сильними індукторами CYP3A4 і P-gp (напр., фенітоїн, карбамазепін, окскарбазепін, фенобарбітал, рифампіцин, рифабутин, рифапентин, системний дексаметазон і рослинні препарати звіробою (Hypericum perforatum)), які можуть привести до зниження експозиції і втрати ефективності даклатасвіра.
досвід випадкового передозування даклатасвіра обмежений.