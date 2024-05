даклатасвір є інгібітором неструктурного білка 5А (NS5A), багатофункціонального білка, який є важливим компонентом комплексу реплікації вірусу гепатиту С (HCV). Даклатасвір пригнічує як реплікацію вірусної РНК, так і складання віріона.

Даклатасвір легко всмоктується після декількох пероральних доз, C mах досягається протягом 1-2 год.

C max , AUC і C min даклатасвіру збільшуються пропорційно дозі.

Зв’язування білків з даклатасвіром становить приблизно 99% і не залежить від дози.

Даклатасвір є інгібітором P-gp, OATP 1B1 і BCRP.

Т ½ — 12-15 год.