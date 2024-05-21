Анантаваті кідс (Anantavati kids) (342619) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Анантаваті кідс інструкція із застосування
Склад
5 ml (мл) сиропу містить екстракту Вітанії снодійної (Withania somnifera) — 300 mg (мг), екстракту Бакопи Моньє (Bacopa monnieri) — 150 mg (мг);
допоміжні речовини:
підсолоджувач цукор, носій пропіленгліколь, консервант бензоат натрію, ароматизатор «фруктовий мікс», загущувач та стабілізатор ксантанова камідь, підсилювач смаку кислота лимонна, моногідрат, підсолоджувач аспартам, вода очищена.
Містить джерело фенілаланіну.
Спосіб застосування
Сироп приймають всередину після прийому їжі один раз на добу.
Дітям віком 4–6 років — 5 ml (мл) за один прийом.
Дітям віком 7–11 років — 7,5 ml (мл) за один прийом.
Дітям старше 12 років та дорослим — 10 ml (мл) за один прийом.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, діти віком до 4 років, вагітність та період годування груддю.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Форма випуску
сироп у флаконах. Об ‘єм 200 ml (мл).
|на 100 ml (мл)
|на 5 ml (мл) (порцію)
|на 7,5 ml (мл) (порцію)
|на 10 ml (мл) (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|809,88 kJ (кДж) 193,75 kcal (ккал)
|40,494 kJ (кДж) 9,687 kcal (ккал)
|60,74 kJ (кДж) (14,53 kcal (ккал)
|80,988 kJ (кДж) 19,375 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|0 g (г)
|0 g (г)
|0 g (г)
|0 g (г)
|жирів
|0,11 g (г)
|0,006 g (г)
|0,008 g (г)
|0,011 g (г)
|вуглеводів
|48,20 g (г)
|2,41 g (г)
|3,62 g (г)
|4,82 g (г)
Розрахунок зроблено на одну щоденну порцію.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор 3, Рохіні, Нью Делі -110085, Індія, тел.: +91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.