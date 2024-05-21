Сироп приймають всередину після прийому їжі один раз на добу.

Дітям віком 4–6 років — 5 ml (мл) за один прийом.

Дітям віком 7–11 років — 7,5 ml (мл) за один прийом.

Дітям старше 12 років та дорослим — 10 ml (мл) за один прийом.