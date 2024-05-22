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Ватні палички Вінтагем (Cotton buds Vintagem) (342469) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Ватні палички Вінтагем (Cotton buds Vintagem)
Ціна в місті Київ
від 23,99 грн
Без рецепта
200 шт від 23,99 грн 100 шт від 13,99 грн 200 шт від 21,70 грн
В наявності в 141 аптеці
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Виробник
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Медичні вироби
ватні палочки подушечки з вати