Медичні виробиЗасоби особистої гігієниВатна продукціяватні палочкиВатні палички Вінтагем (Cotton buds Vintagem) Ватні палички Вінтагем (Cotton buds Vintagem) (342469) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 23,99 грн Без рецепта 200 шт від 23,99 грн 100 шт від 13,99 грн 200 шт від 21,70 грн В наявності в 141 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ipek Idrofil Pamuk San.Ve.Tic.As Кількість штук в упаковці 200 шт. Медичні вироби ватні палочки подушечки з вати