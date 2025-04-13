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Зубна паста Бланкс мед уайт шок (Toothpaste Blanx med white shock)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)"
75 мл №1
Coswell
від
148,40
грн
в 14 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)"
50 мл з led ковпачком №1
Coswell
від
476,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пакування
50 мл
75 мл
Ціни в
Київ
від
148,40
грн
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Характеристики
Виробник
Coswell
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.4. Відбілюючі
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