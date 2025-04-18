Київ
Зубна паста Бланкс мед уайт шок (Toothpaste Blanx med white shock)

Зубна паста Бланкс мед уайт шок (Toothpaste Blanx med white shock)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 13 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
148,40 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
148,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
7.4 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
148,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
8.1 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
206,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
8.2 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2-А
8.6 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
8.9 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
148,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Берестейський, 100-А
9.4 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
9.6 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 66-А
9.8 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Покровська, 24-А
14.1 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
14.6 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 50 мл №1
Coswell
476,10 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
14.7 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
148,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
21.3 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Поезії, 15
21.6 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 118
23.3 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
30.1 км
ЗУБНА ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)" 75 мл №1
Coswell
228,00 грн
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