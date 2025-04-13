Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубна паста профілактична Лісова лікувальний збір №5 (Prophylactic toothpaste Forest curative collection №5)

ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИЧНА "ЛІСОВА" 100 мл лікувальний збір №5 №1
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Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 30,40 грн
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Характеристики
Виробник
Фабрика Комбі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби