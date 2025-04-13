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Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Зубна паста профілактична Лісова лікувальний збір №5 (Prophylactic toothpaste Forest curative collection №5)
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Характеристики
Виробник
Фабрика Комбі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
30,40
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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