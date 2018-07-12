Евкафіліпт® Аква гігієнічно-профілактичний засіб для ротової порожнини (Eucaphilipt Aqua) (341997) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Спрей
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
Евкафіліпт ® Аква гігієнічно-профілактичний засіб для ротової порожнини інструкція із застосування
Склад
Вода очищена, гліцерин, полісорбат-80, екстракт евкаліпту, бензалконію хлорид розчин, олія евкаліптова, левоментол.
Спосіб застосування
3-5 вприскувань на день.
Термін придатності
24 місяці.