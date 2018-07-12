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Евкафіліпт® Аква гігієнічно-профілактичний засіб для ротової порожнини (Eucaphilipt Aqua) (341997) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Евкафіліпт<sup>®</sup> Аква гігієнічно-профілактичний засіб для ротової порожнини (Eucaphilipt Aqua)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Спрей
Об'єм
20 мл
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота

Евкафіліпт ® Аква гігієнічно-профілактичний засіб для ротової порожнини інструкція із застосування

Склад

Вода очищена, гліцерин, полісорбат-80, екстракт евкаліпту, бензалконію хлорид розчин, олія евкаліптова, левоментол.

Спосіб застосування

3-5 вприскувань  на день.

Термін придатності

24 місяці.