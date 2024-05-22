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Біменталь (Bimental) (341761) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біменталь (Bimental)
Ціна в місті Київ
від 282,22 грн
Без рецепта
60 шт від 282,22 грн
В наявності в 201 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного