по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.

Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.