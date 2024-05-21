АЛФАВІТ® ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ (ALFAVIT® FOR MEN) (341635) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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АЛФАВІТ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ інструкція із застосування
Характеристика
АлфаВіт для Чоловіків може бути рекомендована як додаткове джерело вітамінів, макро- та мікроелементів, каротиноїдів, таурину, L-карнітину та елеутерозидів для чоловіків при фізичних навантаженнях. Сприяє покращенню загального стану організму, підвищенню життєвого тонусу, витривалості та розумової працездатності. Добова доза вітамінів та мінералів розділена на 3 таблетки з урахуванням сумісності компонентів.
Містить екстракти коренів сибірського женьшеню та листя зеленого чаю.
Властивості АлфаВіт для Чоловіків підтверджено науковими дослідженнями складу.
Рекомендації з вживання
по 1 таблетці кожного виду (№ 1, № 2, № 3) 1 раз на добу під час прийому їжі (за сніданком, обідом та вечерею). Інтервал між вживанням таблеток — 4–6 год. Якщо рекомендований графік був порушений, допускається відновлення вживання з будь-якої з таблеток, у тому числі й пропущеної таблетки разом з черговою.
Термін курсу вживання — 4 тиж, у подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Не слід перевищувати рекомендовану кількість таблеток для щоденного споживання.
Особливості застосування
індивідуальна непереносимість компонентів продукту, гіперфункція щитоподібної залози, безсоння, підвищена нервова збудливість, підвищений АТ. Цей продукт не призначений для діагностики та лікування, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла місці при температурі 4–25 °C.