Фармакодинаміка.

Лікарський засіб ГАЛАЗОЛІН® КОМБІ — це комбінований препарат, що містить альфа-симпатоміметик та аналог вітаміну для місцевого застосування на слизову носа. Ксилометазолін чинить судинозвужувальну дію, внаслідок чого усувається набряк слизової оболонки. Декспантенол є похідною пантотенової кислоти, що сприяє загоюванню ран та захищає слизові оболонки.

Ксилометазоліну гідрохлорид

Ксилометазолін — це похідна імідазоліну, альфа-адренергічний симпатоміметик. Він є безпосереднім антагоністом альфа-адренорецепторів. Препарат спричиняє звуження кровоносних судин слизової оболонки, внаслідок чого усувається набряк, зменшується гіперемія слизових оболонок носоглотки та кількість ексудату. Зменшення гіперемії слизової оболонки носа полегшує носове дихання у пацієнтів із симптомами порушення прохідності носових ходів у період застуди та після хірургічних втручань у носовій порожнині.

Початок дії зазвичай настає через 5–10 хвилин, його проявом є полегшення носового дихання внаслідок усунення набряку та покращення виведення виділень.

Декспантенол

Декспантенол є спиртовим аналогом пантотенової кислоти (вітамін В 5 ) та завдяки проміжній конверсії має таку ж біологічну активність, як і пантотенова кислота. Пантотенова кислота та її солі є водорозчинними вітамінами, які, як і коензим, беруть участь у багатьох метаболічних процесах, включаючи сприяння синтезу білків та кортикоїдів, а також продукування антитіл. Коензим А також бере участь в утворенні ліпідів, з яких, зокрема, складається секрет сальних залоз, що має важливу захисну функцію. Крім того, коензим А відіграє роль у ацетилюванні аміноцукрів, які є основним будівельним матеріалом для різних мукополісахаридів.

Декспантенол захищає шари епітелію та сприяє загоюванню ран.

Фармакокінетика.

Ксилометазоліну гідрохлорид

Іноді назальне застосування призводить до того, що значна кількість ксилометазоліну абсорбується, спричиняючи системний вплив, наприклад на центральну нервову та серцево-судинну систему.

Фармакокінетичні дані щодо людей відсутні.

Декспантенол

Декспантенол абсорбується через шкіру та зазнає каталізованого ензимом окиснення до пантотенової кислоти. Вітамін переноситься в плазму крові у зв’язаній з протеїном формі. Як важливий структурний елемент пантотенова кислота об’єднується з коензимом А та розповсюджується по організму. Детальні дослідження метаболізму у шкірі та слизових оболонках відсутні. 60–70% прийнятої перорально дози виділяється зі сечею, 30–40% — з калом.