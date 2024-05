Еверолімус є субстратом CYP3A4, а також субстратом та помірним інгібітором PgP. Отже, на абсорбцію та подальшу елімінацію еверолімусу можуть впливати речовини, що діють на CYP3A4 та/або PgP. In vitro еверолімус є конкурентним інгібітором CYP3A4 та змішаним інгібітором CYP2D6.

Відомі та потенційні взаємодії з деякими інгібіторами та індукторами CYP3A4 та PgP зазначено у таблиці 1.

Інгібітори CYP3A4 та PgP, що підвищують концентрацію еверолімусу

Речовини, що інгібують CYP3A4 або PgP, можуть підвищувати концентрацію еверолімусу в крові, уповільнюючи метаболізм або ефлюкс еверолімусу з клітин кишечнику.

Індуктори CYP3A4 та PgP, що знижують концентрацію еверолімусу

Речовини, що індукують CYP3A4 або PgP, можуть знижувати концентрацію еверолімусу в крові, прискорюючи метаболізм або ефлюкс еверолімусу з клітин кишечнику.

Таблиця 1

Вплив інших діючих речовин на еверолімус

Активна речовина за видом взаємодії Взаємодія — зміна AUC/C max еверолімусу. Коефіцієнт значень середнього геометричного (спостережуваний діапазон) Рекомендації щодо одночасного застосування Потужні інгібітори CYP3A4/PgP Кетоконазол Значення AUC збільшилося у 15,3 раза (діапазон 11,2–22,5). Значення C max збільшилося у 4,1 раза (діапазон 2,6–7). Не рекомендоване одночасне застосування еверолімусу та потужних інгібіторів. Ітраконазол, позаконазол, вориконазол Не досліджувалося. Можливе сильне підвищення концентрації еверолімусу. Телітроміцин, кларитроміцин Нефазодон Ритонавір, атазанавір, саквінавір, дарунавір, індинавір, нелфінавір Помірні інгібітори CYP3A4/PgP Еритроміцин Значення AUC збільшилося у 4,4 раза (діапазон 2–12,6). Значення C max збільшилося у 2 раза (діапазон 0,9–3,5). Якщо застосування помірних інгібіторів CYP3A4 або PgP уникнути не можна, слід виявляти обережність. Якщо пацієнт потребує одночасного застосування помірного CYP3A4 або PgP інгібітора, можна розглянути доцільність зниження дози до 5 мг або 2,5 мг на добу. Проте клінічні дані щодо такої корекції дози відсутні. У зв’язку з міжсуб’єктною варіабельністю рекомендована корекція дози може не бути оптимальною для всіх пацієнтів, тому рекомендується проводити ретельний моніторинг побічних ефектів і, за потреби, рекомендоване коригування дози еверолімусу (див. розділи «Особливості застосування» і «Спосіб застосування та дози»). Якщо застосування помірного інгібітора припиняється, слід враховувати, що період виведення препарату з організму становить щонайменше 2–3 дні (середній час виведення для більшості помірних інгібіторів, які застосовують), і лише після його закінчення можна знову застосовувати еверолімус у дозі, яку пацієнт приймав до початку супутньої терапії. Іматиніб Значення AUC збільшилося у 3,7 раза. Значення C max збільшилося у 2,2 раза. Верапаміл Значення AUC збільшилося у 3,5 раза (діапазон 2,2–6,3). Значення C max збільшилося у 2,3 раза (діапазон 1,3–3,8). Циклоспорин для перорального застосування Значення AUC збільшилося у 2,7 раза (діапазон 1,5–4,7). Значення C max збільшилося у 1,8 раза (діапазон 1,3–2,6). Канабідіол (інгібітор PgP) Значення AUC збільшилося у 2,5 раза. Значення C max збільшилося у 2,5 раза. Флуконазол Не досліджувалося. Можливе підвищення концентрації еверолімусу. Дилтіазем Дронедарон Не досліджувалося. Можливе підвищення концентрації еверолімусу. Ампренавір, фозампренавір Не досліджувалося. Можливе підвищення концентрації еверолімусу. Грейпфрутовий сік або інші харчові продукти, що впливають на CYP3A4/PgP Не досліджували. Можливе підвищення концентрації еверолімусу (варіанти ефекту можуть бути різними). Слід уникати цієї комбінації. Потужні та помірні індуктори CYP3A4 Рифампіцин Значення AUC зменшилося на 3% (діапазон 0–80%). Значення C max зменшилось на 58% (діапазон 10–70%). Не слід одночасно застосовувати потужні індуктори CYP3A4. Якщо пацієнт потребує одночасного застосування потужного індуктора CYP3A4, слід розглянути доцільність підвищення дози препарату з 10 мг на добу до 20 мг на добу, поетапно підвищуючи дозу на 5 мг на 4-й день та 8-й день після початку застосування індуктора. Передбачається, що така доза препарату корегує показник AUC до діапазону, що спостерігається без застосування індукторів. Проте клінічні дані щодо такої корекції дози відсутні. Якщо застосування індуктора припиняється, слід враховувати, що період виведення препарату з організму становить 3–5 днів (достатній строк, щоб стимуляція ферментів значним чином минула), і лише після його закінчення можна знову застосовувати препарат у дозі, що застосовувалася до початку одночасного застосування препаратів. Дексаметазон Не досліджувалося. Можливе зниження концентрації. Протиепілептичні засоби (наприклад, карбамазепін, фенобарбітал, фенітоїн) Не досліджували. Можливе зниження концентрації. Ефавіренц, невірапін Не досліджували. Можливе зниження концентрації. Звіробій (Hypericum perforatum) Не досліджували. Можливе значне зниження концентрації. Під час терапії еверолімусом не слід застосовувати препарати, що містять звіробій.

Лікарські засоби, на плазмову концентрацію яких може вплинути еверолімус

З огляду на результати in vitro, малоймовірно, що системні концентрації, отримані після щоденного перорального застосування препарату в дозі 10 мг, призведуть до пригнічення PgP, CYP3A4 та CYP2D6. Однак не виключається пригнічення CYP3A4 та PgP у кишечнику. Дослідження взаємодії у здорових добровольців показало, що супутнє застосування перорального мідазоламу, чутливого субстратного зонда CYP3A, з еверолімусом призводило до зростання C max мідазоламу на 25%, AUC (0-inf) — на 30%. Цей вплив, ймовірно, зумовлений пригніченням кишкового CYP3A4 під дією еверолімусу. Отже, еверолімус може впливати на біодоступність при одночасному застосуванні з препаратами, що є субстратами CYP3A4 та/або PgP. Однак клінічно значущого впливу на експозицію субстратів CYP3A4, що застосовуються системно, не очікується. Одночасне застосування еверолімусу і депо октреотиду збільшило C min октреотиду із середнім геометричним співвідношенням (еверолімус/плацебо) 1,47. Клінічно значущого впливу на ефективність відповіді на еверолімус у пацієнтів із прогресуючими нейроендокринними пухлинами встановити не вдалося.

Супутнє застосування еверолімусу та екземестану збільшувало C min і C2h екземестану на 45% і 64% відповідно. Проте відповідні рівні естрадіолу в рівноважному стані (4 тижні) не відрізнялися у двох групах лікування. Збільшення частоти побічних реакцій, пов’язаних із застосуванням екземестану, не спостерігалося у пацієнток з гормон-рецептор-позитивним прогресуючим раком молочної залози, які отримували комбінацію препаратів. Малоймовірно, що збільшення рівня екземестану впливатиме на ефективність або безпеку.

Супутнє застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) Пацієнти, які супутньо застосовують інгібітор АПФ (наприклад, раміприл), мають підвищений ризик виникнення ангіоневротичного набряку.

Вакцинація

Імунна відповідь на вакцини може змінюватися, тому протягом лікування еверолімусом ефективність вакцинації може знизитися. Під час лікування еверолімусом слід уникати щеплення живими вакцинами. Приклади живих вакцин: інтраназальна вакцина проти грипу, вакцина проти кору, паротиту, краснухи, пероральна вакцина проти поліомієліту, БЦЖ (бацила Кальметта — Герена), вакцина проти жовтої гарячки, вітряної віспи та тифозні вакцини TY21a.

Променева терапія

Повідомлялося про посилення токсичного впливу променевої терапії у пацієнтів, які застосовували еверолімус (див. розділи «Особливості застосування» і «Побічні реакції»).