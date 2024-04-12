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Активні речовини — “Е”ЕВЕРОЛІМУС (EVEROLIMUSUM)

ЕВЕРОЛІМУС (EVEROLIMUSUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Сертикан таблетки, 0,75 мг, блістер, № 60; Новартіс Фарма
Сертикан Таблетки, 0,75 мг, блістер, № 60 Новартіс Фарма
В 26 аптеках
від 9554,95 грн
Ціни в аптеках
Афінітор таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Новартіс Фарма
Афінітор Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Новартіс Фарма
В 1 аптеці
від 38082,00 грн
Ціни в аптеках
Афінітор таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Новартіс Фарма
Афінітор Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Новартіс Фарма
В 1 аптеці
від 43370,00 грн
Ціни в аптеках
Еверолімус-Віста таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Еверолімус-Віста Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці інших міст
від 69575,88 грн
Ціни в інших містах
Еверолімус таблетки 10 мг таблетки, 10 мг, блістер, № 28; Sky Pharma
Еверолімус таблетки 10 мг Таблетки, 10 мг, блістер, № 28 Sky Pharma
В 1 аптеці інших міст
від 21382,20 грн
Ціни в інших містах
Афінітор таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Новартіс Фарма
Афінітор Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Новартіс Фарма
Немає в наявності
Еверолімус-Віста таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Еверолімус-Віста Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Еверолімус-Віста таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Еверолімус-Віста Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності

інгібітор сигналу проліферації, чинить імуносупресивну дію шляхом інгібування проліферації Т-клітин, активізованих а/г і клонального збільшення, керованого інтерлейкінами, специфічних Т-клітин (інтерлейкіном-2 і інтерлейкіном-15); інгібує внутрішньоклітинну передачу сигналу, що зазвичай призводить до проліферації клітин у разі зв’язування цих факторів росту T-клітин з їх рецепторами; блокування цього сигналу еверолімусом викликає пригнічення клітин у стадії G1-клітинного циклу; на молекулярному рівні утворює комплекс із цитоплазматичним білком FKBP-12; у присутності еверолімусу пригнічується фосфорилювання р70 S6-кінази, стимульоване фактором росту; оскільки фосфорилювання р70 S6- кінази знаходиться під контролем FRAP (mTOR), комплекс еверолімус-FKBP-12 зв’язується й у такий спосіб впливає на функцію FRAP; дія еверолімусу не обмежується T-клітинами; еверолімус повністю пригнічує проліферацію кровотворних і некровотворних клітин, стимульованих фактором росту (судинні клітини гладких м’язів); унаслідок проліферації судинних клітин гладких м’язів, стимульованих фактором росту, ушкоджуються ендотеліальні клітини, що призводить до утворення неоінтими, яка відіграє головну роль у патогенезі хр. відторгнення.

профілактика відторгнення трансплантата у дорослих пацієнтів із низьким і помірним імунологічним ризиком після алогенної трансплантації нирки або серця (застосовується у комбінації з мікроемульсією циклоспорину і КС).

початкова доза для дорослих при трансплантації нирки і серця становить 0,75 мг 2 р/добу, якомога швидше після трансплантації; цільовий мінімальний рівень складає 3-8 нг/мл; добову дозу призначати p/os 2 р/добу; для пацієнтів може бути необхідним коригування дози, що залежить від досягнутих рівнів у крові, переносимості, індивідуальної відповідної реакції, зміни в супутньому лікуванні і клінічній картині; урегулювання дози може здійснюватися з 4-5-денними інтервалами.

підвищена чутливість до еверолімусу, сиролімусу або до будь-якої з допоміжних речовин; індукування анти-Т-лімфоцитарним lg протипоказано, якщо ЛЗ показаний для трансплантації серця.

вірусні, бактеріальні і грибкові інфекції, інфекції ВДШ/ НДШ, сепсис, інфекції сечовивідних шляхів, ранева інфекція; злоякісні або невизначені пухлини, пухлини шкіри, лімфоми, лімфопроліферативні розлади, анемія/ еритропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, тромботично-мікроангіопатичні розлади (тромботична тромбоцитопенічна пурпура, гемолітичний уремічний с-м, тромботичні мікроангіопатії); гіпогонадизм у чоловіків (знижений рівень тестостерону, підвищення фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормонів), гіперліпідемія (холестерол і тригліцериди), вперше діагностований ЦД, гіпокаліємія; безсоння, тривожність; головний біль, перикардіальний випіт (при трансплантації серця), тахікардія; АГ, венозна тромбоемболія, лімфоцеле, носова кровотеча, тромбоз трансплантата нирки, лейкоцитокластичний васкуліт; плевральний випіт (при трансплантації нирки), кашель (при трансплантації нирки), задишка (при трансплантації нирки), пневмонія, інтерстиціальна хвороба легень, легеневий альвеолярний протеїноз; запор, абдомінальний біль, діарея, нудота, блювання, орофарингеальний біль, панкреатит, стоматит/виразки в ротовій порожнині; неінфекційний гепатит, жовтяниця; акне, висип, еритродермія, реакції гіперчутливості; артралгія, міалгія; протеїнурія, некроз ниркових канальців (при трансплантації нирок), ниркова недостатність; еректильна дисфункція; периферичний набряк, порушення загоєння ран, лихоманка, біль; ангіоневротичний набряк (язика та глотки), грижа післяопераційного рубця; порушення функції печінки (підвищення рівнів гамма-GT, АСТ, АЛТ).