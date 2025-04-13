1 капсула містить: кальцію цитрату - 76,37 мг; кальцію гідрофосфату - 25,20 мг; вітаміну А - 250 МО; аскорбінової кислоти (L-аскорбінова кислота) - 10,0 мг; вітаміну В6 (піридоксин гідрохлорид) - 0,25 мг; вітаміну D3 (холекальциферол) - 50 МО;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кальцій стеарат.

Харчова (поживна) цінність 100 г: білки - 0 г, жири - 0 г, вуглеводи - 53,0 г.

Енергетична цінність (калорійність) 100 г: 212,0 ккал (887,0 кДж).

Комплекс вітамінів в комбінації з мінералами, призначений для поповнення дефіциту кальцію, фосфору і вітамінів в організмі, корекції порушень кальцієвого обміну, профілактики захворювань опорно-рухового апарату та зубів.

Кальцій і фосфор – основні будівельні компоненти, які беруть участь у формуванні кісткової тканини, мінералізації зубів, у регуляції нервової провідності та м’язових скорочень, у серцевій діяльності. Одна капсула відповідає 10-15 % добової потреби дітей та дорослих у кальції. Для достатньої мінералізації кісток та зубів необхідні вітаміни, особливо вітамін D3, який регулює засвоєння кальцію.

Вітаміни А, С, В6, D3 мають вплив на метаболізм кальцію, на формування та нормальне функціонування кісткової тканини.

Піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) бере участь у метаболізмі вуглеводів, жирів та білків; відіграє важливу роль у забезпеченні функціонування нервової системи. Є регулятором азотистого обміну. Потреба у вітаміні різко збільшена при станах, пов’язаних із синтезом білка, при формуванні кісткового колагенового матриксу, сприяє підтримці структури та функції кісток, зубів.

Ретинолу ацетат (вітамін А) необхідний для формування епітеліальних структур та синтезу зорового пігменту. Підвищує синтез білка у хрящовій та кістковій тканині, що сприяє росту кісток та хрящів у довжину. Впливає на формування кісток. Сумісне застосування вітаміну А та D3 знижує ризик виникнення гіпервітамінозу D3 та гіперкальціємії.

Холекальциферол (вітамін D3) регулює обмін кальцію та фосфору в організмі. Під впливом вітаміну D3 підвищується засвоєння харчового кальцію у кишечнику, реабсорбція фосфору в нирках та підтримується нормальний рівень кальцію у крові.

Кислота аскорбінова (вітамін С) сприяє засвоєнню заліза та приймає участь у окислювально-відновлювальних реакціях організму. Має суттєве значення у формуванні скелета. При недостатності вітаміну С клітини не виробляють колаген, що призводить до порушення процесу звапніння кістки.