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Активал кід (Actival kid) (340628) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Активал кід (Actival kid)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Активал кід інструкція із застосування

Склад

Вітамін А (ретинол)125,0 мкг
Вітамін B1 (тіамін)0,433 мг
Вітамін B2 (рибофлавін)0,433 мг
Вітамін B3 (ніацин)5,0 мг
Вітамін B5 (пантотенова кислота)2,0 мг
Вітамін B6 (піридоксин)0,60 мг
Вітамін B12 (ціанокобаламін)0,33 мкг
Вітамін C20,0 мг
Вітамін D3 (холекальциферол)1,50 мкг
Вітамін Е (α-токоферол)1,8 мг
Фолієва кислота37,5 мкг
Біотин6,0 мкг
Вітамін K1 (фітоменадіон)5,0 мкг
Кальцій60,0 мг
Магній25,0 мг
Цинк1,50 мг
Йод22,5 мкг
Хром20,0 мкг
Марганець0,425 мг
Молібден20,0 мкг
Мідь175,0 мкг
Селен5,0 мкг
Залізо2,50 мг

Допоміжні речовини: манітол, ксиліт, сорбітол, полівінілпіролідон; вишневий ароматизатор (Bell Flavors 470285), полуничний ароматизатор (Firmenich 054267), концентрат соку чорної моркви, магнієві солі жирних кислот (стеарат магнію), мальтодекстрин, вишневий ароматизатор (Givaudan 11035–31), малиновий ароматизатор (Givaudan 10458–31), аспартам, червоний оксид заліза, ацесульфам K, лимонна кислота, модифікований кукурудзяний крохмаль, натрію октенілсукцинат, желатин, кармінової кислоти алюмінієвий лак, сироп глюкози, цукор, кукурудзяний крохмаль, Аравійська камідь, діоксид кремнію, частково гідрована соєва олія, тринатрію цитрат, бутиловий гідрокситолуол, трикальцій фосфат, DL-alfa-токоферол.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів.

Форма випуску

Жувальні таблетки з трьома смаками (полуниці, малини, вишні), в полімерній банці, в картонній упаковці.

Реєстраційне посвідчення: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1321 від 23.04.2018 р.