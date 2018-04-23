Активал кід (Actival kid) (340628) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Активал кід інструкція із застосування
Склад
|Вітамін А (ретинол)
|125,0 мкг
|Вітамін B1 (тіамін)
|0,433 мг
|Вітамін B2 (рибофлавін)
|0,433 мг
|Вітамін B3 (ніацин)
|5,0 мг
|Вітамін B5 (пантотенова кислота)
|2,0 мг
|Вітамін B6 (піридоксин)
|0,60 мг
|Вітамін B12 (ціанокобаламін)
|0,33 мкг
|Вітамін C
|20,0 мг
|Вітамін D3 (холекальциферол)
|1,50 мкг
|Вітамін Е (α-токоферол)
|1,8 мг
|Фолієва кислота
|37,5 мкг
|Біотин
|6,0 мкг
|Вітамін K1 (фітоменадіон)
|5,0 мкг
|Кальцій
|60,0 мг
|Магній
|25,0 мг
|Цинк
|1,50 мг
|Йод
|22,5 мкг
|Хром
|20,0 мкг
|Марганець
|0,425 мг
|Молібден
|20,0 мкг
|Мідь
|175,0 мкг
|Селен
|5,0 мкг
|Залізо
|2,50 мг
Допоміжні речовини: манітол, ксиліт, сорбітол, полівінілпіролідон; вишневий ароматизатор (Bell Flavors 470285), полуничний ароматизатор (Firmenich 054267), концентрат соку чорної моркви, магнієві солі жирних кислот (стеарат магнію), мальтодекстрин, вишневий ароматизатор (Givaudan 11035–31), малиновий ароматизатор (Givaudan 10458–31), аспартам, червоний оксид заліза, ацесульфам K, лимонна кислота, модифікований кукурудзяний крохмаль, натрію октенілсукцинат, желатин, кармінової кислоти алюмінієвий лак, сироп глюкози, цукор, кукурудзяний крохмаль, Аравійська камідь, діоксид кремнію, частково гідрована соєва олія, тринатрію цитрат, бутиловий гідрокситолуол, трикальцій фосфат, DL-alfa-токоферол.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Форма випуску
Жувальні таблетки з трьома смаками (полуниці, малини, вишні), в полімерній банці, в картонній упаковці.
Реєстраційне посвідчення: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1321 від 23.04.2018 р.