Ітірес спаг пека (Itires spag peka)
Ітірес спаг пека інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Barium carbonicum D8 − 0,135 г, Calcium jodatum D8 − 0,135 г, Helianthemum canadense (=Cistus canadensis) D12 − 0,150 г, Conium maculatum D6 − 0,135 г, Scrophularia nodosa D4 − 0,130 г, Echinacea spag. Peka D12 − 0,105 г, Galium aparine D6 − 0,115 г, Juglans regia spag. Peka (=Juglans) D6 − 0,095 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 18% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,03 мл розчину та містить 26 крапель.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний, прозорий розчин зі слабким запахом та присмаком спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Показання
Для підтримуючого лікування у складі комплексного лікування захворювань лімфатичної системи, таких як, лімфаденіт, лімфангіт, набряк лімфовузлів; післяопераційні та посттравматичні набряки, а також загрубіння молочних залоз.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів препарату.
Не застосовується при порушеннях функції щитовидної залози.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На дію гомеопатичного препарату можуть негативно впливати загальні побутові шкідливі фактори, а також вживання тонізуючих продуктів (чай, кава, алкоголь тощо). Якщо ви вживаєте будь-які інші лікарські засоби, потрібно проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати вагітним, матерям-годувальницям та пацієнтам, які мають захворювання печінки або страждають на епілепсію. На початку лікування препаратом можуть короткочасно загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів) необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 20 крапель розводять у невеликій кількості рідини та приймають 3 рази на день до їди. Тривалість лікування встановлює лікар індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати Ітірес спаг. Пєка дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
У флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується. По 30 мл або 50 мл в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.