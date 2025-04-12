Фармакодинаміка.

Лідокаїн є місцевим знеболювальним засобом амідного типу. Подібно до інших місцевих знеболювальних засобів, лідокаїн знижує генерацію і провідність нервових імпульсів шляхом уповільнення деполяризації. Це виникає внаслідок блокування великого транзиторного підвищення у проникності клітинної мембрани для іонів натрію, який слідує за початковою деполяризацією мембрани. Лідокаїн також знижує проникність іонів калію і натрію до спокійного нейрона.

Хлоргексидин є антисептиком групи біс-бігуаніду і дезінфектантом, що чинить бактерицидну або бактеріостатичну дію щодо широкого спектра грампозитивних і грам-негативних бактерій. Більш ефективний щодо грампозитивних, ніж грамнегативних бактерій і деяких видів Pseudomonas і Proteus, що мають низьку чутливість. Він відносно неактивний щодо мікобактерій. Пригнічує деякі віруси і є активним проти деяких грибів.

Фармакокінетика.

Препарат застосовують місцево, на слизову оболонку горла. При заковтуванні розчину із слиною невелика кількість його може потрапляти до шлунка, а також деяка кількість може абсорбуватися зі слизових оболонок рота і горла.

Лідокаїн добре проникає через слизові оболонки порожнини рота, шлунково-кишкового тракту і через пошкоджену шкіру. Абсорбція через непошкоджену шкіру незначна. Досистемний метаболізм має екстенсивний характер і біодоступність після перорального застосування становить лише близько 35%. Після всмоктування лідокаїн швидко проникає у всі тканини тіла. Він проходить через плацентарний і гематоенцефалічний бар'єр. Приблизно 65% його зв’язується з білками плазми крові. Період напіввиведення із плазми крові становить 1,6 години. Лідокаїн переважно метаболізується у печінці. Будь-які функціональні зміни у печінці або у печінковому кров’яному руслі чинять суттєвий вплив на його фармакокінетику і, відповідно, на дозування. Метаболізм у печінці швидкий. Приблизно 90% дози деалкілується з утворенням моноетилгліцинексилідиду (MEГЕ) і гліцинексилідиду (ГЕ); обидва метаболіти можуть посилювати терапевтичний і токсичний ефект лідокаїну. Продукти метаболізму і близько 10% лідокаїну у незміненому вигляді екскретуються із сечею.

Хлоргексидин практично не всмоктується через мембрани слизових оболонок, непошкодженої шкіри і шлунково-кишкового тракту. Він лише мінімально метаболізується печінкою і виділяється із жовчю. Виділення із сечею дуже незначне.