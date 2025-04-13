Фармакодинаміка.

Препарат знімає спазми гладких м'язових волокон і заспокоює біль.

Хімічна сполука флороглюцинол разом із його метильованою формою триметилфлороглюцинолом є похідною фенолу з неспецифічними спазмолітичними властивостями.

Механізм дії флороглюцинолу та його похідних базується на прямому блокуванні потенціалзалежних кальцієвих каналів гладких м'язів. Флороглюцинол пригнічує дію катехол-O-метилтрансферази (КОМТ), індукуючи релаксацію гладких м'язів (зниження інтенсивності спазмів). Сполуки, що блокують Т-тип кальцієвих каналів, можуть усувати вісцеральну підвищену чутливість у моделях на тваринах.

Не менш важливим механізмом дії флороглюцинолу є його інгібуючий ефект щодо циклооксигенази-1 і циклооксигенази-2. Таким шляхом реалізується вплив флороглюцинолу на каскад арахідонової кислоти та біосинтез простагландинів. А це веде до змін у реалізації запальних реакцій та роботі різних ланок імунної системи організму.

Пригнічення NO-опосередкованих механізмів полегшує передачу збудження внаслідок розтягнення шлунково-кишкового тракту і, як наслідок, — просування внутрішньокишкового вмісту вздовж тракту; суттєво знижує тонус клітин гладких м'язів у експериментах in vitro та випробуваннях in vivo, у тому числі на здорових добровольцях.

Захисний вплив флороглюцинолу на клітини здійснюється за умов оксидативного стресу, опосередкованого активацією каталази.

Таким чином за рахунок складного комбінованого механізму дії реалізується спазмолітичний ефект флороглюцинолу на рівні організму: інгібуються спазми гладкої мускулатури при збереженій перистальтичній активності.

Вивчення впливу флороглюцинолу на жовчний міхур та жовчні протоки показало, що дана сполука частково блокувала скорочення ізольованого жовчного міхура, стимуляцію відтоку жовчі та потенціювання ефектів катехоламінів.

Не менш ефективним було застосування флороглюцинолу в урології. Зокрема проводилось рандомізоване дослідження ефективності тамсулозину, ніфедипіну і флороглюцинолу в експульсивній терапії дистального відділу сечоводів. У цих клінічних дослідженнях ефективність флороглюцинолу була підтверджена за такими показниками, як тривалість перебування у стаціонарі, терміни виведення каменів, знеболювальна дія, потреба в подальшій госпіталізації та ендоскопічному лікуванні, а також число втрачених робочих днів, рівень якості життя і наявність побічних ефектів.

Введення флороглюцинолу значно послаблює ниркову дисфункцію та гістологічні пошкодження, викликані ішемією і реперфузійним ушкодженням.

Флороглюцинол виявляє спазмолітичний ефект на матку. Зокрема, проведені клінічні дослідження підтвердили здатність препарату, діючими речовинами якого є флороглюцинол та триметилфлороглюцинол, ефективно поліпшувати розкриття шийки матки під час пологів і добре переносились як організмом матері, так і новонародженого.

На відміну від багатьох інших фенолів, його фармакологічна активність не зменшується за умов внутрішньовенного введення.

Фармакокінетика.

Препарат метаболізується в печінці шляхом глюкуронізації.

Із сечею і фекаліями флороглюцинол екскретується з організму у незміненому вигляді, а також у вигляді сульфо-, глюкуроно- та гідроксипохідних, таких як диметокси-1,3-гідрокси-5-бензен та триметоксибензен. Період напіввиведення становить близько 1 години 40 хвилин.