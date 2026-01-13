МієлоФАН рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело вітамінів (вітаміну В 12 , фолату) та нуклеотидів (динатриевой солі уридин-5-монофосфату та цитидин-5-монофосфату) з метою нормалізації функціонального стану нервової системи. МієлоФАН сприяє відновленню пошкоджених нервових волокон та периферичних нервів, в разі підвищення їх потреби у піримідинових нуклеотидах (ішіас, радикуліт, діабетична і алкогольна полінейропатія, міжреберні невралгії, неврит лицьового і трійчастого нерва), регенерації аксонів нервової тканини; нормалізації метаболізму нейронів.