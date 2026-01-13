Мієлофан (Mielofan)
Мієлофан інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: уридин-5-монофосфату динатрієвої солі — 50 мг; цитидин-5’-монофосфату — 5 мг; фолієвої кислоти (фолату) — 0,5 мг, вітаміну В12 (ціанокобаламіну) — 5 мкг;
допоміжні речовини: кремнію двоокис аморфна, магнію стеарат, мальтодекстрин, желатин, титану діоксид.
Характеристика
МієлоФАН рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело вітамінів (вітаміну В12, фолату) та нуклеотидів (динатриевой солі уридин-5-монофосфату та цитидин-5-монофосфату) з метою нормалізації функціонального стану нервової системи. МієлоФАН сприяє відновленню пошкоджених нервових волокон та периферичних нервів, в разі підвищення їх потреби у піримідинових нуклеотидах (ішіас, радикуліт, діабетична і алкогольна полінейропатія, міжреберні невралгії, неврит лицьового і трійчастого нерва), регенерації аксонів нервової тканини; нормалізації метаболізму нейронів.
Рекомендації з вживання
рекомендуються вживати дорослим по 1 капсулі 1 раз на добу під час їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Курс вживання лікар визначає індивідуально. Зазвичай тривалість вживання до досягнення вираженого фізіологічного ефекту становить не менше 2-3 міс. Перед вживанням рекомендується консультація з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. МієлоФАН не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі 4-25 °С.