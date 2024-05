Лікарський засіб [механізм взаємодії] Взаємодія Середнє геометричне змін,% Рекомендації щодо одночасного застосування

Астемізол, цизаприд, пімозид, хінідин, терфенадин та івабрадин [CYP3A4-субстрати] Хоча відповідних досліджень не проводили, підвищення концентрацій цих речовин у плазмі крові може призводити до подовження інтервалу QT с та рідко — до розвитку шлуночкової тахікардії типу «пірует» Протипоказано (див. розділ «Протипоказання»)

Карбамазепін та барбітурати тривалої дії, наприклад фенобарбітал, мефобарбітал [потужні індуктори CYP450] Незважаючи на відсутність відповідних досліджень, вірогідно, що карбамазепін та барбітурати тривалої дії можуть значно знижувати концентрації вориконазолу у плазмі крові Протипоказано (див. розділ «Протипоказання»)

Ефавіренз (ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази) [індуктор CYP450; інгібітор та субстрат CYP3A4] 400 мг 1 раз на добу разом із вориконазолом у дозі 200 мг 2 рази на добу* 300 мг 1 раз на добу одночасно з 400 мг вориконазолу 2 рази на добу* C max ефавірензу ↑ 38% AUC τ ефавірензу ↑ 44% C max вориконазолу ↓ 61% AUC τ вориконазолу ↓ 77% Порівняно з 600 мг ефавірензу 1 раз на добу: C max ефавірензу ↔ AUC τ ефавірензу ↑ 17% Порівняно з 200 мг вориконазолу 2 рази на добу: C max вориконазолу ↑ 23% AUC τ вориконазолу ↓ 7% Одночасне застосування стандартних доз вориконазолу з ефавірензом у дозі 400 мг 1 раз на добу або вище протипоказано (див. розділ «Протипоказання») При одночасному застосуванні вориконазолу й ефавірензу підтримуючу дозу вориконазолу слід збільшити до 400 мг 2 рази на добу, а дозу ефавірензу слід зменшити до 300 мг 1 раз на добу. Після відміни вориконазолу слід повернутися до початкової дози ефавірензу (див. розділи «Спосіб застосування та дози» й «Особливості застосування»)

Алкалоїди ріжків, наприклад ерготамін та дигідроерготамін [субстрати CYP3A4] Хоча відповідних досліджень не проводили, вориконазол може підвищувати концентрації алкалоїдів ріжків у плазмі крові і призводити до розвитку ерготизму Протипоказано (див. розділ «Протипоказання»)

Рифабутин [потужний індуктор CYP450] 300 мг 1 раз на добу 300 мг 1 раз на добу (одночасно з вориконазолом 350 мг 2 рази на добу)* 300 мг 1 раз на добу (одночасно з вориконазолом 400 мг 2 рази на добу)* C max вориконазолу ↓ 69% AUC τ вориконазолу ↓ 78% Порівняно з 200 мг вориконазолу 2 рази на добу: C max вориконазолу ↓ 4% AUC τ вориконазолу ↓ 32% C max рифабутину ↑ 195% AUC τ рифабутину ↑ 331% Порівняно з 200 мг вориконазолу 2 рази на добу: C max вориконазолу ↑ 104% AUC τ вориконазолу ↑ 87% Слід уникати одночасного застосування вориконазолу і рифабутину, якщо тільки користь не переважає ризик Підтримуюча доза вориконазолу може бути підвищена до 5 мг/кг внутрішньовенно 2 рази на добу або з 200 мг до 350 мг перорально 2 рази на добу (від 100 мг до 200 мг перорально 2 рази на добу у пацієнтів з масою тіла нижче 40 кг) (див. розділ «Спосіб застосування та дози») При одночасному застосуванні рифабутину і вориконазолу рекомендовано проводити ретельний моніторинг показників загального аналізу крові та побічних реакцій, пов’язаних із рифабутином (таких як увеїт)

Рифампіцин (600 мг 1 раз на добу) [потужний індуктор CYP450] C max вориконазолу ↓ 93% AUC τ вориконазолу ↓ 96% Протипоказано (див. розділ «Протипоказання»)

Ритонавір (інгібітор протеаз) [потужний індуктор CYP450; інгібітор та субстрат CYP3A4] Високі дози (400 мг 2 рази на добу) Низькі дози (100 мг 2 рази на добу)* C max та AUC τ ритонавіру ↔ C max вориконазолу ↓ 66% AUC τ вориконазолу ↓ 82% C max ритонавіру ↓ 25% AUC τ ритонавіру ↓ 13% C max вориконазолу ↓ 24% AUC τ вориконазолу ↓ 39% Одночасне застосування вориконазолу та високих доз ритонавіру (400 мг та вище 2 рази на добу) протипоказано (див. розділ «Протипоказання») Одночасного застосування вориконазолу та низьких доз ритонавіру (100 мг 2 рази на добу) слід уникати, якщо тільки користь не переважає ризик

Препарати звіробою [індуктор CYP450; індуктор P-глікопротеїну] 300 мг тричі на добу (одночасне застосування із 400 мг вориконазолу разово) У незалежному опублікованому дослідженні: AUC 0–∞ вориконазолу ↓ 59% Протипоказано (див. розділ «Протипоказання»)

Венетоклакс [субстрат CYP3А] Хоча дослідження не проводили, вориконазол, імовірно, суттєво підвищує концентрації венетоклаксу в плазмі Одночасне застосування вориконазолу протипоказане на початку лікування та під час фази титрування дози венетоклаксу (див. розділ «Протипоказання»). Необхідно зменшувати дозу венетоклаксу, як зазначено в інструкції для медичного застосування венетоклаксу, під час регулярного щоденного прийому; рекомендується ретельний моніторинг ознак токсичності

Еверолімус [субстрат CYP3A4, субстрат p-глікопротеїну] Хоча відповідних досліджень не проводили, вориконазол може спричинити значне підвищення плазмової концентрації еверолімусу Одночасне застосування еверолімусу і вориконазолу не рекомендується, оскільки вориконазол може спричиняти значне підвищення концентрації еверолімусу (див. розділ «Особливості застосування»)

Налогексол [субстрат CYP3А4] Хоча дослідження не проводили, імовірно, що вориконазол може спричинити значне підвищення концентрації налоксеголу в плазмі Одночасне застосування вориконазолу і налоксеголу не рекомендується, оскільки наразі недостатньо даних для надання чітких указівок щодо дозування налоксеголу в такій ситуації (див. розділ «Особливості застосування»)

Флуконазол [інгібітор CYP2C9, CYP2C19 та CYP3A4] 200 мг 1 раз на добу C max вориконазолу ↑ 57% AUC τ вориконазолу ↑ 79% C max флуконазолу — н/з AUC τ флуконазолу — н/з Не встановлено, яке зниження дози та/або частота застосування вориконазолу і флуконазолу необхідна для уникнення цього ефекту. При застосуванні вориконазолу безпосередньо після флуконазолу рекомендується проводити моніторинг побічних реакцій, пов’язаних із вориконазолом

Фенітоїн [субстрат CYP2C9 та потужний індуктор CYP450] 300 мг 1 раз на добу 300 мг 1 раз на добу (одночасно з 400 мг вориконазолу 2 рази на добу)* C max вориконазолу ↓ 49% AUC τ вориконазолу ↓ 69% C max фенітоїну ↑ 67% AUC τ фенітоїну ↑ 81% Порівняно із 200 мг вориконазолу 2 рази на добу: C max вориконазолу ↑ 34% AUC τ вориконазолу ↑ 39% Слід уникати одночасного застосування вориконазолу і фенітоїну, якщо тільки користь не переважає ризик. При одночасному застосуванні фенітоїну і вориконазолу рекомендовано проводити ретельний контроль рівня фенітоїну у плазмі крові Фенітоїн можна застосовувати одночасно з вориконазолом за умови підвищення підтримуючої дози вориконазолу до 5 мг/кг внутрішньовенно 2 рази на добу або з 200 мг до 400 мг перорально 2 рази на добу (зі 100 мг до 200 мг на добу перорально 2 рази на добу пацієнтам із масою тіла нижче 40 кг) (див. розділ «Спосіб застосування та дози»)

Летермовір [індуктор CYP2C9 і CYP2C19] C max вориконазолу ↓ 39% AUC 0–12 вориконазолу ↓ 44% C 12 вориконазолу ↓ 51% Якщо не можна уникнути одночасного застосування вориконазолу і летермовіру, необхідний моніторинг щодо можливої втрати ефективності вориконазолу

Антикоагулянти Варфарин [субстрат CYP2C9] (разова доза 30 мг варфарину одночасно з 300 мг вориконазолу 2 рази на добу) Інші пероральні кумарини, такі як фенпрокумон, аценокумарол [субстрати CYP2C9 та CYP3A4] Максимально протромбіновий час збільшувався приблизно вдвічі Хоча відповідні дослідження не проводили, вориконазол може підвищувати плазмові концентрації кумаринів та, таким чином, спричинити подовження протромбінового часу Рекомендується ретельно контролювати протромбіновий час та інші відповідні показники згортання крові і відповідно коригувати дози антикоагулянтів

Івакафтор [субстрат CYP3A4] Хоча дослідження не проводили, імовірно, що вориконазол може підвищувати плазмові концентрації івакафтору і при цьому зростатиме ризик розвитку побічних ефектів Рекомендується зниження дози івакафтору

Бензодіазепіни, наприклад мідазолам, тріазолам, алпразолам [субстрати CYP3A4] Хоча відповідні клінічні дослідження не проводили, імовірно, що вориконазол може підвищувати плазмові концентрації бензодіазепінів, що метаболізуються CYP3A4, та призводити до подовження седативного ефекту Слід розглянути можливість зниження дози бензодіазепінів

Толваптан [субстрат CYP3A4] Хоча відповідні клінічні дослідження не проводили, імовірно, що вориконазол може значно підвищувати плазмові концентрації толваптану Якщо не можна уникнути одночасного застосування вориконазолу і толваптану, рекомендується зменшити дозу толваптану

Імуносупресанти [субстрати CYP3A4] Сиролімус (разова доза 2 мг) Циклоспорин (при застосуванні реципієнтам, які знаходяться у стабільному стані після трансплантації нирок та постійно застосовують циклоспорин) Такролімус (разова доза 0,1 мг/кг) У незалежному опублікованому дослідженні: C max сиролімусу ↑ у 6,6 раза, AUC 0–∞ сиролімусу ↑ в 11 разів C max циклоспорину ↑ 13% AUC τ циклоспорину ↑ 70% C max такролімусу ↑ 117% AUCt такролімусу ↑ 221% Одночасне застосування протипоказано (див. розділ «Протипоказання») На початку терапії вориконазолом пацієнтам, які вже застосовують циклоспорин, рекомендується зниження дози циклоспорину в 2 рази та ретельний нагляд за його рівнем. Підвищений рівень циклоспорину асоціюється з нефротоксичними ефектами. Після відміни вориконазолу слід ретельно контролювати рівень циклоспорину та у разі необхідності — підвищити його дозу На початку терапії вориконазолом пацієнтам, які вже застосовують такролімус, рекомендується зниження дози такролімусу до третини від початкової дози та ретельний моніторинг рівня такролімусу. Підвищений рівень такролімусу асоціювався із нефротоксичними ефектами. Після відміни вориконазолу слід ретельно контролювати рівень такролімусу і в разі необхідності — підвищити його дозу

Опіати тривалої дії [субстрати CYP3A4] Оксикодон (10 мг разово) У незалежному опублікованому дослідженні: C max оксикодону ↑ у 1,7 раза AUC 0–∞ оксикодону ↑ у 3,6 раза Слід розглянути можливість зниження дози оксикодону та інших опіатів тривалої дії, що метаболізуються CYP3A4 (наприклад гідрокодону). Рекомендується ретельний моніторинг побічних реакцій, асоційованих з опіатами

Метадон [субстрат CYP3A4] (32–100 мг 1 раз на добу) C max R-метадону (активного) ↑ 31% AUC τ R-метадону (активного) ↑ 47% C max S-метадону ↑ 65% AUC τ S-метадону↑ 103% Рекомендується постійний нагляд щодо розвитку побічних реакцій та токсичних ефектів, асоційованих із підвищеними плазмовими концентраціями метадону, включаючи подовження інтервалу QT с . Може бути необхідним зниження дози метадону

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) [субстрати CYP2C9] Ібупрофен (400 мг разово) Диклофенак (50 мг разово) C max S-ібупрофену ↑ 20% AUC 0–∞ S-ібупрофену ↑ 100% C max диклофенаку ↑ 114% AUC 0–∞ диклофенаку ↑ 78% Рекомендується ретельний моніторинг щодо розвитку побічних реакцій та проявів токсичності, пов’язаних із НПЗП. Може бути необхідна корекція дози НПЗП

Омепразол [інгібітор CYP2C19; субстрат CYP2C19 та CYP3A4] 40 мг 1 раз на добу* C max омепразолу ↑ 116% AUC τ омепразолу ↑ 280% C max вориконазолу ↑ 15% AUC τ вориконазолу ↑ 41% Метаболізм інших інгібіторів протонної помпи, що є субстратами CYP2C19, також може пригнічуватися вориконазолом, що може призвести до підвищення їх концентрацій у плазмі крові Корекція дози вориконазолу не рекомендується На початку терапії вориконазолом пацієнтам, які вже застосовують омепразол (40 мг або вище), рекомендується зниження дози омепразолу вдвічі

Пероральні контрацептиви* [субстрати CYP3A4, інгібітори CYP2C19] Норетистерон/етинілестрадіол (1 мг / 0,035 мг 1 раз на добу) C max етинілестрадіолу ↑ 36% AUC τ етинілестрадіолу ↑ 61% C max норетистерону ↑ 15% AUC τ норетистерону ↑ 53% C max вориконазолу ↑ 14% AUC τ вориконазолу ↑ 46% Рекомендується ретельний моніторинг щодо розвитку побічних реакцій, пов’язаних із застосуванням пероральних контрацептивів і вориконазолу

Опіати короткої дії [субстрати CYP3A4] Альфентаніл (20 мкг/кг разово, одночасно з налоксоном) Фентаніл (5 мкг/кг разово) У незалежному опублікованому дослідженні: AUC 0–∞ альфентанілу ↑ у 6 разів У незалежному опублікованому дослідженні: AUC 0–∞ фентанілу ↑ в 1,34 раза Слід розглянути можливість зниження дози альфентанілу, фентанілу та інших структурно подібних до альфентанілу опіатів короткої дії, що метаболізуються CYP3A4 (наприклад суфентанілу). Рекомендується ретельний моніторинг щодо пригнічення дихання та побічних реакцій, асоційованих із застосуванням опіатів

Статини, наприклад ловастатин [субстрати CYP3A4] Хоча відповідних клінічних досліджень не проводили, вориконазол, імовірно, здатний підвищувати плазмові рівні статинів, які метаболізуються CYP3A4, що може призводити до рабдоміолізу Рекомендується розглянути можливість зниження дози статинів

Похідні сульфонілсечовини, наприклад толбутамід, гліпізид, глібурид [субстрати CYP2C9] Хоча відповідних досліджень не проводили, вориконазол може підвищувати рівень похідних сульфонілсечовини у плазмі крові і, таким чином, спричиняти гіпоглікемію Необхідний ретельний моніторинг рівня глюкози крові. Рекомендовано розглянути доцільність зниження дози похідних сульфонілсечовини

Алкалоїди барвінку, наприклад вінкристин та вінбластин [субстрати CYP3A4] Хоча відповідних клінічних досліджень не проводили, відомо, що вориконазол може підвищувати рівень алкалоїдів барвінку у плазмі крові та призводити до розвитку нейротоксичних ефектів Рекомендується розглянути доцільність зниження дози алкалоїдів барвінку

Інші інгібітори ВІЛ-протеази, наприклад саквінавір, ампренавір та нелфінавір* [інгібітори CYP3A4] Клінічних досліджень не проводили. Результати досліджень in vitro свідчать про те, що вориконазол може пригнічувати метаболізм інгібіторів ВІЛ-протеази, а метаболізм вориконазолу може пригнічуватися інгібіторами ВІЛ-протеази Рекомендується ретельний моніторинг пацієнтів щодо будь-яких проявів токсичності цих препаратів та/або відсутності їх ефективності, також може бути доцільною корекція дози

Інші ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ), наприклад делавірдин, невірапін* [субстрати та інгібітори CYP3A4 або індуктори CYP450] Клінічних досліджень не проводили. Дослідження іn vitro свідчать про те, що метаболізм вориконазолу може пригнічуватися ННІЗТ, а вориконазол може пригнічувати метаболізм ННІЗТ. За результатами досліджень впливу ефавірензу на вориконазол можна припустити, що метаболізм вориконазолу може бути індукований ННІЗТ Рекомендується ретельний моніторинг пацієнтів щодо будь-яких проявів токсичності цих препаратів та/або відсутності їх ефективності, також може бути доцільною корекція дози

Циметидин [неспецифічний інгібітор CYP450, підвищує рН шлункового соку] (400 мг 2 рази на добу) C max вориконазолу ↑ 18% AUC τ вориконазолу ↑ 23% Не вимагає корекції дози

Дигоксин [субстрат P-глікопротеїну] (0,25 мг 1 раз на добу) C max дигоксину ↔ AUC τ дигоксину ↔ Не вимагає корекції дози

Індинавір [інгібітор та субстрат CYP3A4] (800 мг 3 рази на добу) C max індинавіру ↔ AUC τ індинавіру ↔ C max вориконазолу ↔ AUC τ вориконазолу ↔ Не вимагає корекції дози

Антибіотики групи макролідів Еритроміцин [інгібітор CYP3A4] (1 г 2 рази на добу) Азитроміцин (500 мг 1 раз на добу) C max і AUC τ вориконазолу ↔ C max і AUC τ вориконазолу ↔ Дія вориконазолу на еритроміцин або азитроміцин невідома Не вимагає корекції дози

Мікофенолова кислота [субстрат УДФ-глюкуронілтрансферази] (1 г разово) C max та AUC t мікофенолової кислоти ↔ Не вимагає корекції дози

Кортикостероїди Преднізолон [субстрат CYP3A4] (60 мг разово) C max преднізону ↑ 11% AUC 0–∞ преднізону ↑34% Не вимагає корекції дози. За станом пацієнтів, які проходять довготривале лікування вориконазолом і кортикостероїдами (у тому числі інгаляційними, наприклад будесонідом та інтраназальними кортикостероїдами), слід уважно спостерігати щодо дисфункції кори надниркових залоз як під час лікування вориконазолом, так і після його завершення (див. розділ «Особливості застосування»)

Ранітидин [підвищує рН шлункового соку] (150 мг 2 рази на добу) C max та AUC τ вориконазолу ↔ Не вимагає корекції дози