Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка Сурекан (Needle Surecan) Голка Сурекан (Needle Surecan) (340191) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 212,50 грн Без рецепта 1 шт від 212,50 грн 1 шт від 301,50 грн 1 шт від 173,64 грн 1 шт від 322,70 грн 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник B. Braun Medical SAS Форма випуску G20 Медичні вироби інші голки голки типу "Бабочка" Реєстраційне посвідчення 13531/2014 від 22.01.2014