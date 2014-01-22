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Голка Сурекан (Needle Surecan) (340191) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка Сурекан (Needle Surecan)
Ціна в місті Київ
від 212,50 грн
Без рецепта
1 шт від 212,50 грн 1 шт від 301,50 грн 1 шт від 173,64 грн 1 шт від 322,70 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Форма випуску
G20
Медичні вироби
інші голки голки типу "Бабочка"
Реєстраційне посвідчення
13531/2014 від 22.01.2014