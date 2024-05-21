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Аквалія термаль крем для обличчя Віши (Aqualia thermal face cream Vichy) (339541) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аквалія термаль крем для обличчя Віши (Aqualia thermal face cream Vichy)
Ціна в місті Київ
від 664,26 грн
Без рецепта
1 шт від 664,26 грн 1 шт від 306,17 грн
В наявності в 518 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою