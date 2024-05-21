Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАквалія термаль крем для обличчя Віши (Aqualia thermal face cream Vichy) Аквалія термаль крем для обличчя Віши (Aqualia thermal face cream Vichy) (339541) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 664,26 грн Без рецепта 1 шт від 664,26 грн 1 шт від 306,17 грн В наявності в 518 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Cosmetic Active Internationale Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою