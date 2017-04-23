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Активал 50+ (Actival 50+) (339401) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Активал 50+ (Actival 50+)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Активал 50+ інструкція із застосування

Склад

Вітамін С

60,0 мг

Bітамін В1

1,40 мг

Bітамін В2

1,60 мг

Bітамін В3

18,0 мг

Bітамін В5

7,50 мг

Bітамін В6

2,00 мг

Фолієва кислота

300 мкг

Вітамін Н

62,5 мкг

Bітамін В12

1,00 мкг

Вітамін D3

10,0 мкг

Вітамін К1

40,0 мкг

Вітамін А

800 мкг

Вітамін Е

6,70 мг

Екстракт кореня женьшеню Panax.
Гінзенозиди

4,50 мг
1,30 мг

Кальцій

200 мг

Магній

100 мг

Цинк

15,0 мг

Залізо

4,00 мг

Мідь

700 мкг

Селен

40,0 мкг

Хром

24,0 мкг

Молібден

75,0 мкг

Йод

100 мкг

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, манітол, гідоксипропілметилцелюлоза, полівінілполіпіролідон, мальтодекстрин, магнію стеарат, діоксид титану, желатин (містить рибний желатин), оксид заліза жовтий, гліцерин, крохмаль кукурудзяний, сироп глюкози, сахароза, кальцію силікат, гуміарабік, полісорбат 80, частково гідрогенізована соєва олія, оксид заліза червоний, трикальцій фосфат, діоксид кремнію, бутильований гідрокситолуол, цитрат натрію, лимонна кислота, dl-альфа-токоферол.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів.

Форма випуску

Таблетки вкриті плівковою оболонкою, у полiмернiй банцi, у картоннiй упаковцi.

Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1318 від 23.04.2017 р.