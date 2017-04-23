Активал 50+ (Actival 50+) (339401) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Активал 50+ інструкція із застосування
Склад
Вітамін С
60,0 мг
Bітамін В1
1,40 мг
Bітамін В2
1,60 мг
Bітамін В3
18,0 мг
Bітамін В5
7,50 мг
Bітамін В6
2,00 мг
Фолієва кислота
300 мкг
Вітамін Н
62,5 мкг
Bітамін В12
1,00 мкг
Вітамін D3
10,0 мкг
Вітамін К1
40,0 мкг
Вітамін А
800 мкг
Вітамін Е
6,70 мг
Екстракт кореня женьшеню Panax.
4,50 мг
Кальцій
200 мг
Магній
100 мг
Цинк
15,0 мг
Залізо
4,00 мг
Мідь
700 мкг
Селен
40,0 мкг
Хром
24,0 мкг
Молібден
75,0 мкг
Йод
100 мкг
Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, манітол, гідоксипропілметилцелюлоза, полівінілполіпіролідон, мальтодекстрин, магнію стеарат, діоксид титану, желатин (містить рибний желатин), оксид заліза жовтий, гліцерин, крохмаль кукурудзяний, сироп глюкози, сахароза, кальцію силікат, гуміарабік, полісорбат 80, частково гідрогенізована соєва олія, оксид заліза червоний, трикальцій фосфат, діоксид кремнію, бутильований гідрокситолуол, цитрат натрію, лимонна кислота, dl-альфа-токоферол.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Форма випуску
Таблетки вкриті плівковою оболонкою, у полiмернiй банцi, у картоннiй упаковцi.
Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1318 від 23.04.2017 р.