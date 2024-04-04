Дексафрі — стерильний р-н, що не містить консервантів і призначений тільки для закапування в очі.

Місцеві стероїди ніколи не застосовують у разі почервоніння ока без проведення його діагностики.

У процесі лікування із застосуванням дексаметазону, крапель очних, необхідний регулярний контроль стану пацієнтів. Тривале застосування кортикостероїдів може спричинити очну гіпертензію/глаукому (особливо у пацієнтів, у яких уже спостерігалося підвищення внутрішньоочного тиску внаслідок прийому стероїдів, або у пацієнтів із високим внутрішньоочним тиском ще до початку прийому стероїдів та у пацієнтів із глаукомою), а також розвиток катаракти, особливо у дітей та осіб літнього віку. З обережністю призначають дексаметазон, краплі очні, дітям у разі тривалого застосування системних стероїдів.

Кортикостероїдна терапія може знижувати резистентність організму пацієнтів до бактеріальної, вірусної, грибкової інфекції, що може призвести до збільшення тривалості захворювання очей. Крім того, місцеве застосування кортикостероїдів може викликати, посилювати або маскувати симптоми опортуністичних інфекцій очей.

За наявності інфекції очей застосування крапель дексаметазону необхідно поєднувати з відповідною ефективною антибіотикотерапією. Такі пацієнти мають регулярно проходити ретельне обстеження у офтальмолога.

Препарат слід застосовувати з особливою обережністю і тільки у поєднанні з антивірусною терапією при лікуванні стромального кератиту або увеїту, спричиненого herpes simplex; необхідно періодично здійснювати біомікроскопію із застосуванням щілинної лампи.

При окремих запальних захворюваннях, таких як епісклерит, НПЗП є препаратами першого ряду. Дексаметазон слід застосовувати, тільки якщо є протипоказання до застосування НПЗП.

Кортикостероїди, що застосовуються місцево в око, можуть уповільнювати загоєння ран рогівки.

Пацієнти з виразками рогівки, як правило, не повинні отримувати дексаметазон місцево, крім випадків, коли запалення є основною причиною уповільненого загоєння, і при супроводі відповідного етіологічного лікування. Такі пацієнти мають регулярно проходити ретельне обстеження у офтальмолога.

Зменшення товщини рогівки і склери підвищує ризик перфорації при місцевому застосуванні кортикостероїдів.

Даний препарат містить 80 мкг фосфатів у кожній краплі (див. також ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ). Повідомлялося про випадки кальцифікації рогівки, що потребувало пересадки рогівки для відновлення зору у пацієнтів, які отримували офтальмологічні препарати, що містять фосфати, такі як Дексафрі. При перших ознаках кальцифікації рогівки необхідно припинити застосування засобу і подальше лікування пацієнта проводити препаратами, що не містять фосфатів. Системна абсорбція під час проведення інтенсивної або тривалої безперервної терапії очними краплями, що містять дексаметазон, може спричинити виникнення синдрому Кушинга та/або пригнічення функції надниркових залоз у схильних до цього пацієнтів, дітей та пацієнтів, які отримують інгібітори CYP 3A4 (у тому числі ритонавір та кобіцистат). У цих випадках лікування слід поступово припинити.

Задня субкапсулярна катаракта може з’явитися у разі кумуляції доз дексаметазону.

Хворі на цукровий діабет також більш схильні до розвитку субкапсулярної катаракти після місцевого застосування кортикостероїдів.

Застосування місцевих стероїдів при лікуванні алергічного кон’юнктивіту рекомендується виключно при тяжких формах, що не піддаються стандартному лікуванню, і тільки протягом короткого періоду.

Застосування контактних лінз під час лікування препаратом підвищує ризик виникнення інфекцій. Слід уникати використання контактних лінз під час лікування краплями очними, що містять кортикостероїди.

При системному і місцевому застосуванні кортикостероїдів можуть проявлятися зорові порушення. Якщо у пацієнта наявні такі прояви, як розмитість зору або інші порушення зору, йому слід звернутися до офтальмолога для оцінки їх можливих причин, серед яких можуть бути катаракта, глаукома або таке рідкісне захворювання, як центральна серозна хоріоретинопатія.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Немає достатніх даних для оцінки потенційних ризиків застосування Дексафрі під час вагітності. Кортикостероїди проникають крізь плацентарний бар’єр. Даних щодо тератогенної дії препарату на організм людини при місцевому застосуванні немає.

Були повідомлення про дію на плід/новонародженого після системного застосування кортикостероїдів при більш високих дозах (затримка внутрішньоутробного розвитку, порушення функції надниркових залоз). Немає повідомлень про такий вплив препарату при місцевому застосуванні в очі. Не рекомендується застосування препарату у період вагітності.

Годування грудьми. Немає даних щодо проникнення препарату у материнське молоко, але не можна виключити ризик для дитини, яку годують грудьми. Тому необхідно оцінити потенційну користь такої терапії для матері та користь грудного вигодовування для дитини і або тимчасово припинити годування грудьми на час лікування, або припинити терапію препаратом.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Як і у випадку застосування інших крапель очних, закапування може спричинити тимчасову нечіткість зору.

Поки цей ефект не мине, пацієнтам не слід керувати транспортними засобами або працювати з механізмами.