Кордіцепс супер (Cordiceps super)
Характеристики
Виробник
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Кордіцепс супер інструкція із застосування
Склад
100% кордицепс китайський.
Спосіб застосування
По 1 капсулі 3 рази на день, під час прийому їжі. При необхідності курс можна повторити.
Протипоказання
Не рекомендується вживати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним і жінкам, які годують груддю.
Форма випуску
60 капсул по 400 мг.