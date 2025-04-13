Дієтичні добавки м'якої тонізуючої дії

Кордіцепс супер (Cordiceps super)

КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Ціни в Київ
від 231,53 грн
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Характеристики
Виробник
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки

Кордіцепс супер інструкція із застосування

Склад

100% кордицепс китайський.

Спосіб застосування

По 1 капсулі 3 рази на день, під час прийому їжі. При необхідності курс можна повторити.

Протипоказання

Не рекомендується вживати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним і жінкам, які годують груддю.

Форма випуску

60 капсул по 400 мг.