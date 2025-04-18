Кордіцепс супер (Cordiceps super)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
349,35
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
312,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
КОРДІЦЕПС СУПЕР КАПСУЛИ капсули 400 мг №60
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд