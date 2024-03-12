В справочнику «Компендіум» 2021 року по препарату Дизурінорм (Disurinorm) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ДетраКлін® Гель
• Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подразнення, свербіж, печіння, підвищенy чутливість) • Попередження анального дискомфорту • Попередження розвитку геморою та тріщин • Сприяє процесу природного загоювання • Гігієнічність та зручність застосування Для чого застосовується ДетраКлін® Гель?
ДетраКлін® Гель застосовується для полегшення та попередження анального дискомфорту, в тому числі симптомів геморою: подразнення, свербежу, печіння і підвищеної чутливості. Геморой та інші види анального дискомфорту часто зустрічаються під час вагітності та після пологів. Які властивості мають інгредієнти цього продукту?
ДетраКлін® Гель ефективний у полегшенні та попередженні анального дискомфорту, такого як свербіж, подразнення, печіння та підвищена чутливість. Біоактивний гель сприяє швидкому полегшенню при геморої, тріщинах та анальному дискомфорті. Біологічно активний інгредієнт, 2QR-комплекс, нейтралізує шкідливі мікроорганізми, сприяє процесу природного загоєння та відновленню тканин. ДетраКлін® Гель також забезпечує змащення для полегшення акту випорожнення. Що слід знати перед застосуванням ДетраКлін® Гелю?
ДетраКлін® Гель не містить токсичних хімічних речовин. При застосуванні ДетраКлін® Гелю не повідомлялось про будь-які небажані ефекти. Будь ласка, спершу проконсультуйтесь з лікаремякщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть гемороїдальна хвороба або спостерігається надмірна кровотеча. Застосування інших препаратів: про взаємодію з іншими препаратами не повідомлялось. Коли та як слід застосовувати ДетраКлін® Гель?
Для полегшення анального дискомфорту (подразнення, свербежу, печіння, підвищеної чутливості): наносити всередину та навколо ураженої ділянки принаймні двічі на добу у достатній кількості протягом двох тижнів або коли необхідно полегшити стан. Більш часте застосування покращує ефект. Для попередження (внутрішнього та зовнішнього) геморою і тріщин: наносити всередину та навколо анального отвору до та після кожного акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість гелю на палець або використайте аплікатор. Нанесіть всередину та навколо анального каналу, коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте кришку туби після застосування для запобігання висихання гелю. Тривалість використання ДетраКлін® Гелю не повинна перевищувати 30 днів протягом одного періоду застосування. Не слід застосовувати цей продукт у разі підвищеної чутливості до одного або декількох його інгредієнтів.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
ДетраКлін® Гель слід застосовувати при кімнатній температурі. Зберігати тубу щільно закритою кришкою при температурі від 5 до 25 °С в захищеному від прямих сонячних променів місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовуйте цей продукт після закінчення терміну його придатності, вказаного у верхній частині туби та на упаковці.
В справочнику «Компендіум» 2021 року по препарату Дизурінорм (Disurinorm) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ДетраКлін® Гель
• Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подразнення, свербіж, печіння, підвищенy чутливість)
• Попередження анального дискомфорту
• Попередження розвитку геморою та тріщин
• Сприяє процесу природного загоювання
• Гігієнічність та зручність застосування
Для чого застосовується ДетраКлін® Гель?
ДетраКлін® Гель застосовується для полегшення та попередження анального дискомфорту, в тому числі симптомів геморою: подразнення, свербежу, печіння і підвищеної чутливості.
Геморой та інші види анального дискомфорту часто зустрічаються під час вагітності та після пологів.
Які властивості мають інгредієнти цього продукту?
ДетраКлін® Гель ефективний у полегшенні та попередженні анального дискомфорту, такого як свербіж, подразнення, печіння та підвищена чутливість.
Біоактивний гель сприяє швидкому полегшенню при геморої, тріщинах та анальному дискомфорті.
Біологічно активний інгредієнт, 2QR-комплекс, нейтралізує шкідливі мікроорганізми, сприяє процесу природного загоєння та відновленню тканин.
ДетраКлін® Гель також забезпечує змащення для полегшення акту випорожнення.
Що слід знати перед застосуванням ДетраКлін® Гелю?
ДетраКлін® Гель не містить токсичних хімічних речовин.
При застосуванні ДетраКлін® Гелю не повідомлялось про будь-які небажані ефекти.
Будь ласка, спершу проконсультуйтесь з лікарем якщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть гемороїдальна хвороба або спостерігається надмірна кровотеча.
Застосування інших препаратів: про взаємодію з іншими препаратами не повідомлялось.
Коли та як слід застосовувати ДетраКлін® Гель?
Для полегшення анального дискомфорту (подразнення, свербежу, печіння, підвищеної чутливості): наносити всередину та навколо ураженої ділянки принаймні двічі на добу у достатній кількості протягом двох тижнів або коли необхідно полегшити стан. Більш часте застосування покращує ефект.
Для попередження (внутрішнього та зовнішнього) геморою і тріщин: наносити всередину та навколо анального отвору до та після кожного акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість гелю на палець або використайте аплікатор. Нанесіть всередину та навколо анального каналу, коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте кришку туби після застосування для запобігання висихання гелю.
Тривалість використання ДетраКлін® Гелю не повинна перевищувати 30 днів протягом одного періоду застосування.
Не слід застосовувати цей продукт у разі підвищеної чутливості до одного або декількох його інгредієнтів.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
ДетраКлін® Гель слід застосовувати при кімнатній температурі. Зберігати тубу щільно закритою кришкою при температурі від 5 до 25 °С в захищеному від прямих сонячних променів місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовуйте цей продукт після закінчення терміну його придатності, вказаного у верхній частині туби та на упаковці.