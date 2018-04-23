Гемо вітал (Hemo vital) (339016) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 55,00 грн
Без рецепта
Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Гемо вітал інструкція із застосування
Склад
|Залізо
|14 мг
|Вітамін С
|60 мг
|Вітамін В12
|1 мкг
|Цинк
|7,5 мг
|Мідь
|700 мкг
Допоміжні речовини: безводний фосфат дикальцію, мікрокристалічна целюлоза, полівінілпіролідон, манітол, гідроксипропілметилцелюлоза (E 464), полівінілполіпіролідон, діоксид титану, стеарат магнію, полідекстроза, тальк, гліцерин, мальтодекстрин, лимонна кислота, тринатрієвий цитрат, кармінова кислота.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів.
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.
Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1319 від 23.04.2018 р.