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Гемо вітал (Hemo vital) (339016) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гемо вітал (Hemo vital)
Ціна в місті Київ
від 55,00 грн
Без рецепта
30 шт від 55,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Гемо вітал інструкція із застосування

Склад

Залізо14 мг
Вітамін С60 мг
Вітамін В121 мкг
Цинк7,5 мг
Мідь700 мкг

Допоміжні речовини: безводний фосфат дикальцію, мікрокристалічна целюлоза, полівінілпіролідон, манітол, гідроксипропілметилцелюлоза (E 464), полівінілполіпіролідон, діоксид титану, стеарат магнію, полідекстроза, тальк, гліцерин, мальтодекстрин, лимонна кислота, тринатрієвий цитрат, кармінова кислота.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів.

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1319 від 23.04.2018 р.

БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ
БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30
від 55,00 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ
БЕРЕШ ГЕМО ВІТАЛ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30
від 55,00 грн
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