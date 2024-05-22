Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяАпівіта експрес б'юті скраб (Apivita express beauty scrub) Апівіта експрес б'юті скраб (Apivita express beauty scrub) (338892) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 102,00 грн Без рецепта 2 шт від 102,00 грн 2 шт від 110,24 грн В наявності в 21 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Кількість штук в упаковці 2 шт. Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя