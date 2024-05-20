Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY ДЕЛІКАТНИЙ ВІДЛУЩУВАЛЬНИЙ СКРАБ З АБРИКОСОМЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY ДЕЛІКАТНИЙ ВІДЛУЩУВАЛЬНИЙ СКРАБ З АБРИКОСОМ 8 мл, №2 - Одеса (531142) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Роза
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
142,40 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (5)
142,40 грн
Вузівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (4)
142,40 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
142,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
135,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
128,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
136,44 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
128,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (5)
131,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
127,03 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
110,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
142,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
128,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
109,39
Економія: -3,40 грн
105,99 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (3)
118,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
121,31 грн