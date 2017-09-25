Бальзам Золота зірка крем (Balm Golden star cream) (338890) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Вертекс
Вага
15 г
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/29923 від 25.09.2017
Бальзам Золота зірка крем інструкція із застосування
Спосіб застосування
Крем наносять на больові ділянки тіла, бажано з моменту виявлення перших ознак захворювання, для досягнення максимального ефекту зверху накладають теплу пов’язку. Процедуру можна повторювати до 3 разів на добу.
Термін придатності
24 місяці.
Форма випуску
По 15 г у тубі, в упаковці.