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Бальзам Золота зірка крем (Balm Golden star cream) (338890) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Бальзам Золота зірка крем (Balm Golden star cream)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
15 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/29923 від 25.09.2017

Бальзам Золота зірка крем інструкція із застосування

Спосіб застосування

Крем наносять на больові ділянки тіла, бажано з моменту виявлення перших ознак захворювання, для досягнення максимального ефекту зверху накладають теплу пов’язку. Процедуру можна повторювати до 3 разів на добу.

Термін придатності

24 місяці.

Форма випуску

По 15 г у тубі, в упаковці.