засіб рекомендовано для проведення гігієнічних процедур носової порожнини при запальних та алергічних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки (риніт, синусит, назофарингіт, гайморит).

Спрей назальний застосовують у дорослих та дітей віком від 3 років та старше по 1–2 впорскування у кожен носовий хід 3–4 рази на добу. Спосіб застосування може бути скоригований лікарем.

Не застосовувати засіб при індивідуальній чутливості до будь-якого з компонентів. Можливий дискомфорт у носовій порожнині при першому введенні р-ну. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Термін придатності після першого використання — 6 міс.