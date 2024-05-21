АКВАНЕКС (AQUANEX) (338850) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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АКВАНЕКС інструкція із застосування
Характеристика
засіб — це ізотонічний р-н стерильної морської води. Ізотонічний р-н забезпечує очищення слизової оболонки носової порожнини, змиває мікроорганізми та рослинний пилок. Мікроелементи, що входять до складу засобу, покращують функцію миготливого епітелію, що посилює захисну функцію слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух.
Рекомендації по використанню
засіб рекомендовано для проведення гігієнічних процедур носової порожнини при запальних та алергічних захворюваннях порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки (риніт, синусит, назофарингіт, гайморит).
Спрей назальний застосовують у дорослих та дітей віком від 3 років та старше по 1–2 впорскування у кожен носовий хід 3–4 рази на добу. Спосіб застосування може бути скоригований лікарем.
Не застосовувати засіб при індивідуальній чутливості до будь-якого з компонентів. Можливий дискомфорт у носовій порожнині при першому введенні р-ну. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Термін придатності після першого використання — 6 міс.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.