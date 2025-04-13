М'які

Зубна щітка Сенсодин відновлення та захист (Toothbrush Sensodin restoration and protection)

ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ М'ЯКА №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 93,27 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/5222 від 03.08.2022