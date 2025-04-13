Київ
Про товар
Ціни
М'які
Зубна щітка Сенсодин відновлення та захист (Toothbrush Sensodin restoration and protection)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
93,27
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.1. М'які
Реєстрація
12.2-18-3/5222 від 03.08.2022
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
93,27
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню