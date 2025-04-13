Ренелікс спаг (Renelyks spah)
Ренелікс спаг інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Acidum benzoicum e resina D4 — 0,125 г; Acidum nitricum D4 — 0,105 г; Apis mellifica D4 — 0,090 г; Berberis vulgaris spag. Peka D3 — 0,140 г; Colchicum autumnale D12 — 0,105 г; Capsella bursa-pastoris spag. Peka (=Thlaspi bursa pastoris) Ø — 0,105 г; Dactylopius coccus spag. Peka (=Coccus cacti) Ø — 0,130 г; Solidago virgaurea Ø — 0,200 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 28% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,03 мл розчину та містить 46 крапель.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий або опалесціюючий, криваво-червоного кольору розчин з запахом кактуса та смаком спирту.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Хронічні запальні захворювання нирок.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу.
Особливі заходи безпеки.
1 доза (20–25 крапель) цього препарату містить 100–125 мг алкоголю, отже препарат слід з обережністю застосовувати особам, які страждають на алкоголізм.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 20–25 крапель 2–3 рази на день. Краплі розводять у невеликій кількості рідини та приймають до їди. Тривалість лікування встановлюється лікарем індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати «РЕНЕЛІКС спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується, в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.