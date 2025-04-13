Псі-стабіл
Псі-стабіл інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Acidum phosphoricum D3 — 0,050 г, Amanita muscaria (Agaricus) D6 — 0,060 г, Semecarpus anacardium D10 — 0,140 г, Avena sativa spag. Peka D1 — 0,160 г, Cinchona pubescens spag. Peka D3 — 0,140 г, Strychnos ignatii spag. Peka D4 — 0,140 г, Schoenocaulon officinale D4 — 0,190 г, Piper methysticum spag. Peka D8 — 0,120 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 21% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,02 мл розчину та містить 43 краплі.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: світло-жовтого кольору прозорий розчин з м’яким пряним запахом та присмаком спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Невротичний синдром, тривожність.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу, зокрема до хініну.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 15 крапель 3–4 рази на день. Краплі розводять у невеликій кількості рідини та приймають до їди. Тривалість лікування встановлюється лікарем індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати «ПСІ-стабіл спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Оскільки препарат містить хінін, у рідкісних випадках можливі алергічні реакції, такі як шкірна алергія або лихоманка. Можлива сенсибілізація до хініну або хінідину.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується, в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.